20-летний Джонстон из «Далласа» – самый молодой игрок в истории НХЛ с победным голом в 7-м матче серии плей-офф. Он побил рекорд Ягра

Уайтт Джонстон – самый молодой игрок в истории НХЛ с победным голом в 7-м матче серии.

Форвард « » стал автором решающей шайбы в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (2:1, 4-3).

В активе 20-летнего игрока стало 6 (4+2) очков в 13 играх в текущем плей-офф.

Джонстон (20 лет 1 день) стал самым молодым игроком в истории , забросившим победную шайбу в 7-м матче серии плей-офф.

Он превзошел достижение (20 лет 76 дней, 1992 год, «Питтсбург», гол в 7-й игре серии первого раунда с «Вашингтоном»).

Отметим, что в первом раунде стал автором победной шайбы в шестом матче серии с «Миннесотой» (4-2).

Он стал 5-м новичком в истории НХЛ, чьи шайбы принесли команде победы в двух сериях. Канадец присоединился к Хоуи Моренцу («Монреаль», 1924), Хэнку Голдапу («Торонто», 1940), («Чикаго», 1989 и 1990) и Адаму Хенрику («Нью-Джерси», 2012),