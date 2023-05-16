20-летний Джонстон из «Далласа» – самый молодой игрок в истории НХЛ с победным голом в 7-м матче серии плей-офф. Он побил рекорд Ягра
Уайтт Джонстон – самый молодой игрок в истории НХЛ с победным голом в 7-м матче серии.
Форвард «Далласа» стал автором решающей шайбы в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (2:1, 4-3).
В активе 20-летнего игрока стало 6 (4+2) очков в 13 играх в текущем плей-офф.
Джонстон (20 лет 1 день) стал самым молодым игроком в истории НХЛ, забросившим победную шайбу в 7-м матче серии плей-офф.
Он превзошел достижение Яромира Ягра (20 лет 76 дней, 1992 год, «Питтсбург», гол в 7-й игре серии первого раунда с «Вашингтоном»).
Отметим, что в первом раунде Джонстон стал автором победной шайбы в шестом матче серии с «Миннесотой» (4-2).
Он стал 5-м новичком в истории НХЛ, чьи шайбы принесли команде победы в двух сериях. Канадец присоединился к Хоуи Моренцу («Монреаль», 1924), Хэнку Голдапу («Торонто», 1940), Джереми Ренику («Чикаго», 1989 и 1990) и Адаму Хенрику («Нью-Джерси», 2012),
Но шайбу важнейшую забросил
И Евгений Дадонов с отличным пасом не подкачал
Дадон, Старина Джо, Бенн, Сегин
Но сориентировался ОТЛично