20-летний Джонстон из «Далласа» – самый молодой игрок в истории НХЛ с победным голом в 7-м матче серии плей-офф. Он побил рекорд Ягра

Теги рейтинги Кубок Стэнли Даллас Яромир Ягр Джереми Реник НХЛ Хоуи Моренц Адам Хенрик Уайтт Джонстон Хоккей

Уайтт Джонстон – самый молодой игрок в истории НХЛ с победным голом в 7-м матче серии.

Форвард «Далласа» стал автором решающей шайбы в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (2:1, 4-3). 

В активе 20-летнего игрока стало 6 (4+2) очков в 13 играх в текущем плей-офф. 

Джонстон (20 лет 1 день) стал самым молодым игроком в истории НХЛ, забросившим победную шайбу в 7-м матче серии плей-офф.

Он превзошел достижение Яромира Ягра (20 лет 76 дней, 1992 год, «Питтсбург», гол в 7-й игре серии первого раунда с «Вашингтоном»). 

Отметим, что в первом раунде Джонстон стал автором победной шайбы в шестом матче серии с «Миннесотой» (4-2).

Он стал 5-м новичком в истории НХЛ, чьи шайбы принесли команде победы в двух сериях. Канадец присоединился к Хоуи Моренцу («Монреаль», 1924), Хэнку Голдапу («Торонто», 1940), Джереми Ренику («Чикаго», 1989 и 1990) и Адаму Хенрику («Нью-Джерси», 2012), 

8 комментариев

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Crenk
Неважно сыграл в серии
Но шайбу важнейшую забросил
И Евгений Дадонов с отличным пасом не подкачал
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MetalFox
Ответ KirGre
Я думал Даллас команда пенсов конкретнов, аля Челси времён Терри, Дрогба и Лемпса! Дадон, Старина Джо, Бенн, Сегин
В каждой линии на первой роли игрок, выбранный на драфте 2017 года - Оттинджер, Хейсканен, Робертсон. Есть молодые Джонстон, Делландре, Лундквист, Харли. Хинтц в прайме. Ветеранов тоже достаточно, но команда по возрасту идеально сбалансированная.
+3
0
+3
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See what
Победным этот гол сделала шайба, случайно заброшенная Сиэттлом за 19 секунд до конца матча.
+1
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Коршунов-73
Весьма хладнокровно забросил для 20 летнего..
+1
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Deathspell Omega
Ответ Crenk
Неважно сыграл в серии Но шайбу важнейшую забросил И Евгений Дадонов с отличным пасом не подкачал
Ну пасом это назвать сложно...
+1
0
+1
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KirGre
Я думал Даллас команда пенсов конкретнов, аля Челси времён Терри, Дрогба и Лемпса!
Дадон, Старина Джо, Бенн, Сегин
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Crenk
Ответ Deathspell Omega
Ну пасом это назвать сложно...
Вброс скорее
Но сориентировался ОТЛично
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Дима Миронов
Ответ See what
Победным этот гол сделала шайба, случайно заброшенная Сиэттлом за 19 секунд до конца матча.
поэтому я считаю, считать кто забил победную шайбу самая бесполезная статистика
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