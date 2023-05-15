«Завтра нужно выдать лучший матч в жизни». Ротенберг после поражения от Беларуси

Роман Ротенберг ожидает лучшей игры от хоккеистов сборной «России 25» в следующем матче с Беларусью.

Главный тренер сборной России до 25 лет Роман Ротенберг прокомментировал поражение от команды со счетом 2:3.

Сборные проведут еще один матч 16 мая в Минске.

«Тяжелая серия. Седьмая игра. У нас много травм… Будем добавлять!

Завтра у нас самая важная игра. Серия выиграна, и мы можем где-то поэкспериментировать, что-то попробовать.

Сегодня задача была выиграть, но соперник сильный, и вратарь очень здорово играл.

Завтра нужно выдать лучший матч в жизни. Все-таки последняя игра сезона», – сказал в интервью телеканалу «Беларусь 5».