«Завтра нужно выдать лучший матч в жизни». Ротенберг после поражения от Беларуси
Роман Ротенберг ожидает лучшей игры от хоккеистов сборной «России 25» в следующем матче с Беларусью.
Главный тренер сборной России до 25 лет Роман Ротенберг прокомментировал поражение от команды Беларуси со счетом 2:3.
Сборные проведут еще один матч 16 мая в Минске.
«Тяжелая серия. Седьмая игра. У нас много травм… Будем добавлять!
Завтра у нас самая важная игра. Серия выиграна, и мы можем где-то поэкспериментировать, что-то попробовать.
Сегодня задача была выиграть, но соперник сильный, и вратарь очень здорово играл.
Завтра нужно выдать лучший матч в жизни. Все-таки последняя игра сезона», – сказал Роман Ротенберг в интервью телеканалу «Беларусь 5».
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