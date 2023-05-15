«Завтра нужно выдать лучший матч в жизни». Ротенберг после поражения от Беларуси

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг ожидает лучшей игры от хоккеистов сборной «России 25» в следующем матче с Беларусью.

Главный тренер сборной России до 25 лет Роман Ротенберг прокомментировал поражение от команды Беларуси со счетом 2:3.

Сборные проведут еще один матч 16 мая в Минске.

«Тяжелая серия. Седьмая игра. У нас много травм… Будем добавлять!

Завтра у нас самая важная игра. Серия выиграна, и мы можем где-то поэкспериментировать, что-то попробовать.

Сегодня задача была выиграть, но соперник сильный, и вратарь очень здорово играл.

Завтра нужно выдать лучший матч в жизни. Все-таки последняя игра сезона», – сказал Роман Ротенберг в интервью телеканалу «Беларусь 5».

9 комментариев

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Hell-On Earth
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+6
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+6
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amra73
Ктото следит за счетом этой серии кроме Ротена?
+4
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zheka#23
Кек
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genowayy
С его участием все хочется прокомментировать. Хлеб этого сайта
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Кеша
Да ты что ! «Да ты Гурин!» фильм «Москва слезам не верит».
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Геннадий Тимченко
йозе Марино такие серии не одобряет: они даже грустнее, чем интервью Дзюбы с помощью рук🤬
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J-12
даже не верится что один человек может столько кринжа нести
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Uriah Heep
Как же много Ротенберга…
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Samsonov_24_4_11_15
«Седьмая игра» - это нарицательное. Его нельзя использовать в другом виде, а уж тем более в такой серии
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