Вильям Нюландер готов сыграть на ЧМ-2023. Но еще не обсуждал это с генменеджером и тренером «Торонто»

Вильям Нюландер может присоединится к сборной Швеции на ЧМ-2023.

Нападающий « » сообщил, что ему интересно сыграть на турнире.

Но он еще не обсуждал эту возможность с генеральным менеджером клуба и главным тренером Шелдоном Кифом.

набрал 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

В плей-офф форвард записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 11 играх.