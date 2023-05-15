Вильям Нюландер готов сыграть на ЧМ-2023. Но еще не обсуждал это с генменеджером и тренером «Торонто»

Теги Торонто Сборная Швеции по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Вильям Нюландер Кайл Дубас Шелдон Киф Хоккей

Вильям Нюландер может присоединится к сборной Швеции на ЧМ-2023.

Нападающий «Торонто» сообщил, что ему интересно сыграть на турнире.

Но он еще не обсуждал эту возможность с генеральным менеджером клуба Кайлом Дубасом и главным тренером Шелдоном Кифом.

Вильям Нюландер набрал 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

В плей-офф форвард записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 11 играх.

2 комментария

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Maxim Shumov
А зачем? Нюл еще не в курсе, что Красная машина не приедет и как сказал финский Скотти Боуэман - медали на ЧМ теперь ничего не стоят?
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K0run
Не помешал бы Шведам
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