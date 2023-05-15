Вильям Нюландер готов сыграть на ЧМ-2023. Но еще не обсуждал это с генменеджером и тренером «Торонто»
Вильям Нюландер может присоединится к сборной Швеции на ЧМ-2023.
Нападающий «Торонто» сообщил, что ему интересно сыграть на турнире.
Но он еще не обсуждал эту возможность с генеральным менеджером клуба Кайлом Дубасом и главным тренером Шелдоном Кифом.
Вильям Нюландер набрал 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
В плей-офф форвард записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 11 играх.
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