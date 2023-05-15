ESPN раскритиковали за показ на одном экране бейсбола и матча «Эдмонтон» – «Вегас». Стечер написал: «Пропустили три гола из-за MLB, где был разгромный счет 9:1»
Зрители раскритиковали телеканал ESPN за одновременный показ бейсбола и хоккея.
«Эдмонтон» проиграл «Вегасу» (2:4, 2-4 в серии) в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли.
В США матч в прямом эфире должен был транслировать телеканал ESPN. По восточному времени матч начался в 22:00.
В 19:00 канал начал трансляцию матча регулярного чемпионата MLB между «Бостон Ред Сокс» и «Сент-Луис Кардиналс».
Бейсбольная игра заняла чуть больше трех часов эфирной сетки, и матч близился к завершению к старту хоккейной встречи.
Недовольство зрителей было вызвано тем, что телеканал решил не прерывать трансляцию бейсбольной игры на основном канале ESPN, несмотря на то, что счет в матче был 9:1 в девятом иннинге.
В итоге ESPN разделил экран на две части в формате мультикаста, показывая одновременно и бейсбол, и хоккей.
Начало игры «Ойлерс» и «Голден Найтс» перенесли на телеканал ESPN 2 – там встречу можно было смотреть в полном объеме.
Интересно, что команды забросили три шайбы в матче в течение стартовых трех минут.
«Пропустили три гола в первые три минуты матча плей-офф НХЛ на вылет, потому что нужно было досмотреть игру MLB с разгромным счетом 9:1», – написал защитник «Калгари» Трой Стечер.
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