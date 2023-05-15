ESPN раскритиковали за показ на одном экране бейсбола и матча «Эдмонтон» – «Вегас». Стечер написал: «Пропустили три гола из-за MLB, где был разгромный счет 9:1»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон телевидение НХЛ ESPN Вегас Трой Стечер Хоккей

Зрители раскритиковали телеканал ESPN за одновременный показ бейсбола и хоккея.

«Эдмонтон» проиграл «Вегасу» (2:4, 2-4 в серии) в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли.

В США матч в прямом эфире должен был транслировать телеканал ESPN. По восточному времени матч начался в 22:00.

В 19:00 канал начал трансляцию матча регулярного чемпионата MLB между «Бостон Ред Сокс» и «Сент-Луис Кардиналс».

Бейсбольная игра заняла чуть больше трех часов эфирной сетки, и матч близился к завершению к старту хоккейной встречи.

Недовольство зрителей было вызвано тем, что телеканал решил не прерывать трансляцию бейсбольной игры на основном канале ESPN, несмотря на то, что счет в матче был 9:1 в девятом иннинге.

В итоге ESPN разделил экран на две части в формате мультикаста, показывая одновременно и бейсбол, и хоккей.

Начало игры «Ойлерс» и «Голден Найтс» перенесли на телеканал ESPN 2 – там встречу можно было смотреть в полном объеме.

Интересно, что команды забросили три шайбы в матче в течение стартовых трех минут.

«Пропустили три гола в первые три минуты матча плей-офф НХЛ на вылет, потому что нужно было досмотреть игру MLB с разгромным счетом 9:1», – написал защитник «Калгари» Трой Стечер.

4 комментария

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Garikus89
Ну колхоз, ох уж этот Матч тв. Ой, подождите…)
+6
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Алексей Синяков
по факту MLB популярнее, логичное решение
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e1ther - e1ther
Расходимся,бегунок не виноват,все это из за бейсбола
+2
-2
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