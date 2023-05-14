Генменеджер «Миннесоты» о проигрыше в первом раунде: «Недоволен тем, как завершился сезон, но не считаю, что это провал»

Теги Кубок Стэнли Миннесота Билл Герин НХЛ Хоккей

Билл Герин не считает провалом выступление «Миннесоты» в сезоне НХЛ.

«Уайлд» проиграли «Далласу» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

«Недоволен тем, как завершился сезон. Я не притворяюсь. 

Я старался указывать на те хорошие вещи, которые команда сделала. Мы сделали несколько хороших вещей по ходу этого сезона. Мы много сделали в течение последних двух лет.

Расстраивает, что не вышли в следующий раунд. Но я не считаю, что это провал.

Есть ли что-то, что нам нужно улучшить? Абсолютно. Есть ли хоккеисты, которые должны быть лучше? Без сомнения.

Нужно ли нам быть лучше под давлением? Да. Но не могу сказать, что это полный провал. Но я все еще расстроен», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.

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