Пьетранжело пропустит 5-й матч серии с «Эдмонтоном» из-за дисквалификации за удар клюшкой по рукам Драйзатля
Алекс Пьетранжело дисквалифицирован на 1 матч за удар клюшкой по рукам Леона Драйзатля.
Инцидент произошел в конце третьего периода четвертого матча серии между «Эдмонтоном» и «Вегасом» (4:1, 2-2 в серии).
Защитник «Голден Найтс» Алекс Пьетранжело ударил клюшкой по рукам форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.
После этого у него произошла стычка с Коннором Макдэвидом, который вступился за партнера по команде.
По итогам инцидента Пьетранжело получил 5-минутный штраф и был удален до конца матча.
Таким образом, 33-летний игрок «Вегаса» (0+6 в 9 играх текущего плей-офф при среднем времени на льду 24:36) пропустит 5-й матч серии, который состоится в пятницу.
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