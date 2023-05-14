Шестеркин о стычках: «Если уж бить, то нокаутировать с первого удара. Шучу, конечно. Вообще не надо влезать, я не фанат того, что делает Биннингтон»

Игорь Шестеркин рассказал о своем отношении к стычкам на льду.

– На итоговой пресс-конференции вы сказали: «Понял, что нельзя бить игроков». Разве только сейчас до этого дошли?

– Да, именно во время плей-офф, когда во время стычки мне дали удаление, а соперника простили. Это было в серии с «Нью-Джерси».

– Может быть, требуется что-то изменить в боях?

– Да, если уж бить, то нокаутировать с первого удара.

– Кажется, что у появился серьезный конкурент.

– Да я шучу, конечно. Вообще не надо влезать в стычки. Что касается Джордана, то он вратарь высокого уровня. Но я не фанат того, что он иногда делает на площадке. Имею в виду все эти конфликтные ситуации, в которые коллега старается залезть.

– Помню, как он врезался в Илью Сорокина, когда голкипер «Айлендерс» спокойно ехал на скамейку. Илья и не знал, как реагировать.

– Я как раз про это. Мне кажется, что это не очень правильно со стороны Джордана. Одно дело, когда кто-то тебя задирает и ты стараешься ответить обидчику. Но совершенно иная ситуация, когда вратарь сам становится инициатором конфликта. В том моменте ему ничего не говорил, никак не угрожал, – сказал вратарь « ».