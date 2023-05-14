Шестеркин о стычках: «Если уж бить, то нокаутировать с первого удара. Шучу, конечно. Вообще не надо влезать, я не фанат того, что делает Биннингтон»
Игорь Шестеркин рассказал о своем отношении к стычкам на льду.
– На итоговой пресс-конференции вы сказали: «Понял, что нельзя бить игроков». Разве только сейчас до этого дошли?
– Да, именно во время плей-офф, когда во время стычки мне дали удаление, а соперника простили. Это было в серии с «Нью-Джерси».
– Может быть, требуется что-то изменить в боях?
– Да, если уж бить, то нокаутировать с первого удара.
– Кажется, что у Джордана Биннингтона появился серьезный конкурент.
– Да я шучу, конечно. Вообще не надо влезать в стычки. Что касается Джордана, то он вратарь высокого уровня. Но я не фанат того, что он иногда делает на площадке. Имею в виду все эти конфликтные ситуации, в которые коллега старается залезть.
– Помню, как он врезался в Илью Сорокина, когда голкипер «Айлендерс» спокойно ехал на скамейку. Илья и не знал, как реагировать.
– Я как раз про это. Мне кажется, что это не очень правильно со стороны Джордана. Одно дело, когда кто-то тебя задирает и ты стараешься ответить обидчику. Но совершенно иная ситуация, когда вратарь сам становится инициатором конфликта. В том моменте Илья ему ничего не говорил, никак не угрожал, – сказал вратарь «Рейнджерс».
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