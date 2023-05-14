Третьяк о Бобровском: «Он не только большой мастер, но и настоящий русский и порядочный парень. Спокойный, знает свое место»

Теги Сборная России по хоккею Флорида Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Кубок мира сборная молодых звезд Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк назвал Сергея Бобровского настоящим русским и порядочным парнем.

– Вы помните Бобровского маленьким мальчиком? Может, он к вам в школу вратарей приезжал?

– В школе очень трудно всех запомнить. Ко мне и Сорокин маленьким приходил, и Василевский. У нас есть традиция, что в первый день со мной каждый хоккеист фотографируется. Ребятам по 15–16 лет. Но кто‑то потом становится звездой, а снимок получается исторический.

Не хочу обманывать, что помнил Бобровского еще ребенком. Самое большое впечатление на меня Сергей произвел в 2016 году, когда сыграл на Кубке мира в Торонто.

Как сейчас помню: сижу в ложе и смотрю, как Россия встречается с молодыми звездами Северной Америки. Та молодежь нас просто рвала! Но Бобровский делал такие невероятные сэйвы, что мы одержали победу. И я так думаю: «Вот это вратарище!»

Бобровский и на чемпионаты мира приезжал, и на Олимпиаду. И знаете, он не только большой мастер, но и настоящий русский и порядочный парень. Вот бывают хоккеисты, которые зазнаются. Смотришь на такого: слушай, тебе совсем мало лет, но ты уже считаешь себя звездой, задрал нос. Но вот Бобровский – спокойный, знает свое место, знает, когда и что сказать.

У него уже колоссальный опыт. И он в зените карьеры. А самое главное – Сергей никогда не отказывался играть за сборную, – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР. 

1 комментарий

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BigHead
По мнению депутата Третьяка, быть русским - это значит знать свое место, они уже прямым текстом это говорят.
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