Третьяк о Бобровском: «Он не только большой мастер, но и настоящий русский и порядочный парень. Спокойный, знает свое место»

Владислав Третьяк назвал Сергея Бобровского настоящим русским и порядочным парнем.

– Вы помните Бобровского маленьким мальчиком? Может, он к вам в школу вратарей приезжал?

– В школе очень трудно всех запомнить. Ко мне и Сорокин маленьким приходил, и Василевский. У нас есть традиция, что в первый день со мной каждый хоккеист фотографируется. Ребятам по 15–16 лет. Но кто‑то потом становится звездой, а снимок получается исторический.

Не хочу обманывать, что помнил Бобровского еще ребенком. Самое большое впечатление на меня Сергей произвел в 2016 году, когда сыграл на Кубке мира в Торонто.

Как сейчас помню: сижу в ложе и смотрю, как Россия встречается с молодыми звездами Северной Америки. Та молодежь нас просто рвала! Но Бобровский делал такие невероятные сэйвы, что мы одержали победу. И я так думаю: «Вот это вратарище!»

Бобровский и на чемпионаты мира приезжал, и на Олимпиаду. И знаете, он не только большой мастер, но и настоящий русский и порядочный парень. Вот бывают хоккеисты, которые зазнаются. Смотришь на такого: слушай, тебе совсем мало лет, но ты уже считаешь себя звездой, задрал нос. Но вот – спокойный, знает свое место, знает, когда и что сказать.

У него уже колоссальный опыт. И он в зените карьеры. А самое главное – Сергей никогда не отказывался играть за сборную, – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.