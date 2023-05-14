«Сиэтл» – 3-я команда НХЛ за 53 года, у которой обе дебютные серии в плей-офф дошли до 7 матчей

«Сиэтл» – 3-я команда НХЛ за 53 года, чьи 1-я и 2-я серии в плей-офф дошли до 7 матчей.

«Кракен» сравнял счет в серии с «Далласом» в серии второго раунда Кубка Стэнли (3-3, 6:3 в шестой игре).

В первом раунде дебютант плей-офф выбил «Колорадо» (4-3).

Таким образом, две первые серии в истории « » дошли до 7 матчей.

Начиная с расширения 1970 года такой старт был только у двух дебютирующих в плей-офф клубов – « » (1994 и 1995, 3 серии подряд из 7 матчей) и «Миннесоты» (2003, 2).

«Шаркс» в 1994 году прошли «Детройт» в первом раунде (4-3) и вылетели от «Торонто» во втором (3-4), а в 1995 году выбили «Калгари» в первом раунде (4-3).

«Уайлд» в 2003 году выбили «Колорадо» в первом раунде (4-3) и «Ванкувер» во втором (4-3), оба раза отыгравшись с 1-3.

Отметим, что с 1975 по 1986 годы серии первого раунда в Кубке Стэнли проходили до 2 или 3 побед.