Кубок Черного моря-2023 пройдет в Турции. ФХР проведет благотворительные акции для поддержки пострадавших от землетрясения

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Кубок Черного моря-2023 пройдет в Стамбуле

Турнир молодежных сборных, организуемый ФХР,  впервые в истории пройдет за границей.

В турнире в Турции примут участие два состава молодежной сборной России: Россия U20 (красные) и Россия U20 (белые), молодежная сборная Беларуси, а также сборная чемпионата Турции (игроки национальной команды Турции и легионеры).

Помимо обычного формата, состоится турнир «3 на 3».

Сообщается, что во время Кубка Черного моря ФХР проведет благотворительные акции и мероприятия с целью поддержки пострадавших от землетрясения 6 февраля 2023 года.

Также в рамках турнира состоится серия мастер-классов для юниорских сборных Турции U16 и U17.

Кубок Черного моря проводится с 2014 года в конце мая – начале июня.

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1 комментарий

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vvl
Это называется турнир? Хочется увидеть еще Северную Корею, Сирию.
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