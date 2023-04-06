Кубок Черного моря-2023 пройдет в Турции. ФХР проведет благотворительные акции для поддержки пострадавших от землетрясения
Кубок Черного моря-2023 пройдет в Стамбуле
Турнир молодежных сборных, организуемый ФХР, впервые в истории пройдет за границей.
В турнире в Турции примут участие два состава молодежной сборной России: Россия U20 (красные) и Россия U20 (белые), молодежная сборная Беларуси, а также сборная чемпионата Турции (игроки национальной команды Турции и легионеры).
Помимо обычного формата, состоится турнир «3 на 3».
Сообщается, что во время Кубка Черного моря ФХР проведет благотворительные акции и мероприятия с целью поддержки пострадавших от землетрясения 6 февраля 2023 года.
Также в рамках турнира состоится серия мастер-классов для юниорских сборных Турции U16 и U17.
Кубок Черного моря проводится с 2014 года в конце мая – начале июня.
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