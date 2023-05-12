Рафф после вылета «Нью-Джерси»: «Многие ребята получили важный опыт. Теперь они понимают: «Вау, плей-офф – это другой зверь»

Линди Рафф высказался о вылете «Нью-Джерси» из плей-офф НХЛ.

«Девилс» проиграли «Каролине» (1-4) во втором раунде Кубка Стэнли.

Клуб играл в плей-офф впервые с 2018 года. В первом раунде «Нью-Джерси» выбил «Рейнджерс» (4-3), одержав первую победу в кубковой серии с 2012 года.

«Я сказал игрокам, что горжусь тем, к чему мы пришли, и как выполняли задачу. Многие ребята получили важный опыт.

Теперь они понимают: «Вау, плей-офф – это другой зверь». Пробиться туда трудно, а двигаться дальше – еще труднее. Нужно выкладываться на полную катушку», – сказал главный тренер « ».