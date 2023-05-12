Рафф после вылета «Нью-Джерси»: «Многие ребята получили важный опыт. Теперь они понимают: «Вау, плей-офф – это другой зверь»

Теги Нью-Джерси Кубок Стэнли Линди Рафф НХЛ Хоккей

Линди Рафф высказался о вылете «Нью-Джерси» из плей-офф НХЛ.

«Девилс» проиграли «Каролине» (1-4) во втором раунде Кубка Стэнли. 

Клуб играл в плей-офф впервые с 2018 года. В первом раунде «Нью-Джерси» выбил «Рейнджерс» (4-3), одержав первую победу в кубковой серии с 2012 года. 

«Я сказал игрокам, что горжусь тем, к чему мы пришли, и как выполняли задачу. Многие ребята получили важный опыт.

Теперь они понимают: «Вау, плей-офф – это другой зверь». Пробиться туда трудно, а двигаться дальше – еще труднее. Нужно выкладываться на полную катушку», – сказал главный тренер «Нью-Джерси». 

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4 комментария

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хОКкейный батя
Молодцы чертята
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Никита Алексеевич
Ответ curdboy
Да, теперь Тимо слишком много не насыпать, подтянуть немного вратарскую бригаду, и можете стать просто мощнецкими
Шмид нормальный вратарь,молодой есть куда прогрессировать,опыта им не хватило,поэтому вылетели,в следующем году у них будет гораздо больше шансов.
+3
0
+3
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curdboy
Да, теперь Тимо слишком много не насыпать, подтянуть немного вратарскую бригаду, и можете стать просто мощнецкими
+2
0
+2
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curdboy
Ответ Никита Алексеевич
Шмид нормальный вратарь,молодой есть куда прогрессировать,опыта им не хватило,поэтому вылетели,в следующем году у них будет гораздо больше шансов.
Я именно это и имел в виду про подтянуть: побольше опыта и побольше уверенности.
0
0
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