Фаст – 4-й игрок в истории «Каролины» с 2 голами в овертаймах в одном плей-офф. Рекорд НХЛ – 3

Йеспер Фаст – 4-й игрок в истории «Каролины» с 2 голами в овертаймах в одном плей-офф.

31-летний нападающий «Харрикейнс» стал автором решающего гола в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (3:2 ОТ, 4-1).

Ранее в этом плей-офф швед забросил победную шайбу в овертайме второго матча серии первого раунда с «Айлендерс» (4:3 ОТ, 4-2).

Он стал 4-м игроком в истории «Каролины» с 2 голами в овертаймах в одном плей-офф. Ранее такое удавалось Никласу Валлину (2002 год), (2006) и (2021).

Рекорд по числу голов в овертаймах за один плей-офф (3) делят Мел Хилл (1939 год, «Бостон»), (1951, «Монреаль») и (2017, «Анахайм»).