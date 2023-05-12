Фаст – 4-й игрок в истории «Каролины» с 2 голами в овертаймах в одном плей-офф. Рекорд НХЛ – 3

Теги рейтинги Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли Джордан Стаал Никлас Валлин Кори Стиллман Кори Перри НХЛ Морис Ришар Йеспер Фаст Хоккей

Йеспер Фаст – 4-й игрок в истории «Каролины» с 2 голами в овертаймах в одном плей-офф.

31-летний нападающий «Харрикейнс» стал автором решающего гола в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» (3:2 ОТ, 4-1). 

Ранее в этом плей-офф швед забросил победную шайбу в овертайме второго матча серии первого раунда с «Айлендерс» (4:3 ОТ, 4-2). 

Он стал 4-м игроком в истории «Каролины» с 2 голами в овертаймах в одном плей-офф. Ранее такое удавалось Никласу Валлину (2002 год), Кори Стиллману (2006) и Джордану Стаалу (2021). 

Рекорд по числу голов в овертаймах за один плей-офф (3) делят Мел Хилл (1939 год, «Бостон»), Морис Ришар (1951, «Монреаль») и Кори Перри (2017, «Анахайм»). 

1 комментарий

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Fandorin Erast
Я уж и забыл когда Анахайм в плове был)
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