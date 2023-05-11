Макдэвид вступил в стычку с Пьетранжело, заступившись за Драйзайтля
Коннор Макдэвид вступил в стычку с Алексом Пьетранжело в матче плей-офф.
«Эдмонтон» обыграл «Вегас» (4:1, 2-2) в четвертом матче серии Кубка Стэнли.
В конце третьего периода защитник «Голден Найтс» Пьетранжело ударил клюшкой форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.
После этого у него произошла стычка с нападающим «Эдмонтона» Макдэвидом, который вступился за партнера по команде. Игроки обменялись ударами, драке помешали судьи.
По итогам инцидента Пьетранжело был удален до конца матча за удар Драйзайтля клюшкой.
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