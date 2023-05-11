Макдэвид вступил в стычку с Пьетранжело, заступившись за Драйзайтля

Теги драки Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Алекс Пьетранжело Вегас Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид вступил в стычку с Алексом Пьетранжело в матче плей-офф.

«Эдмонтон» обыграл «Вегас» (4:1, 2-2) в четвертом матче серии Кубка Стэнли.

В конце третьего периода защитник «Голден Найтс» Пьетранжело ударил клюшкой форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.

После этого у него произошла стычка с нападающим «Эдмонтона» Макдэвидом, который вступился за партнера по команде. Игроки обменялись ударами, драке помешали судьи.

По итогам инцидента Пьетранжело был удален до конца матча за удар Драйзайтля клюшкой.

Макдэвид полез в драку за Драйзайтля, «Торонто» впервые обыграл Бобровского

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24 комментария

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Владислав Никонов
Травмировать лучшие руки по игре в хоккей в мире о Пьетранжело явно не стоит. Это должен сделать кто-то другой в следующих играх, если последнего не дисквалификацируют , на что я очень надеюсь.
+26
-4
+22
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Антон Никитин
Ответ Монгольские спецслужбы
Драки - точно не дело Макдэвида. Даже стычки. Просто жалок в этом деле.
единственный, кто тут жалок - это Пьетранжело
+17
-2
+15
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Ногич
Ответ Монгольские спецслужбы
Драки - точно не дело Макдэвида. Даже стычки. Просто жалок в этом деле.
Это не работа Мака - кулаками махать, а так молодец, проявил характер. А Алексу можно и дискву на матч впаять за такое хамство
+9
0
+9
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Oleg Kyakh-Ogly
Молодец Мак, повел себя как настоящий капитан и лидер! Понятно, что драки не его дело, но факт, что не зассал и полец в разборку за партнера - достойно уважения и полюбому поднимает дух. Другое дело, что Эдмонтону надо бы заиметь силовика, что бы имея столько звезд в составе не повадно было вытворять с ними подобное в духе Пьетранжело
+10
-2
+8
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хОКкейный батя
Ответ Владислав Никонов
Травмировать лучшие руки по игре в хоккей в мире о Пьетранжело явно не стоит. Это должен сделать кто-то другой в следующих играх, если последнего не дисквалификацируют , на что я очень надеюсь.
Самое удивительное что никто не подлетел маку на помощь- это удручает
+6
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+6
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jindos
Петранжело явно след. игру будет отдыхать - ну и стоило оно того?
+6
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+5
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Safkzn
Пьетро вроде опытный игрок, элитный защитник, но зачем-то сыграл грубо там, где этого не следовало делать, если получит дискфу-подведет команду, и стоило оно того?
+6
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+5
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Дмитрий Травницкий
Пьетеранжело конечно сыграл грубо. Мак молодец, что вступился за партнёра. Но назвать это дракой это черезчур. Два судьи оттаскивали игрока Вегаса от Макдэвида, а его никто не держит. Судьи просто спасли Макдэвида, который полез куда не надо. Это не его дело кулаками махать. А Пьетеранжело получит дисквалификацию на пару игр.
+6
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heyoka
Ответ Монгольские спецслужбы
Драки - точно не дело Макдэвида. Даже стычки. Просто жалок в этом деле.
У него другие плюсы. Их хватает для того, чтобы быть лучшим в лиге
+4
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+3
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SlavaF.
Ответ Евгений Прудников
Драйзайтль ещё тот подлец и провокатор, несмотря на то что один из самых лучших игроков лиги. Его постоянные колющие исподтишка - визитная карточка. Сколько народу он вывел из строя в регулярке стоит посчитать. Пьетранджело конечно сглупил, но зато от души и открыто. А Макдэвид вообще лучше бы не лез - поймал Пьетранджело, а когда понял что может отхватить - давай вырываться и орать , мол "Милиция, держите его!" :)))
И сколько же народу вывел из строя ужасный Драйзайтль?
Огласите весь список, пжалста! (с)
+5
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+3
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Евгений Прудников
Драйзайтль ещё тот подлец и провокатор, несмотря на то что один из самых лучших игроков лиги. Его постоянные колющие исподтишка - визитная карточка. Сколько народу он вывел из строя в регулярке стоит посчитать. Пьетранджело конечно сглупил, но зато от души и открыто. А Макдэвид вообще лучше бы не лез - поймал Пьетранджело, а когда понял что может отхватить - давай вырываться и орать , мол "Милиция, держите его!" :)))
+7
-6
+1
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Большое сердце Неймара
Пьетранжело сразу выпрашивает сравнение с одним грызуном, какой же мерзкий поступок. Надеюсь впаяют дискву
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Crenk
Интересно кто станет играть вместо Пьетранжело
Мироманов ??
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Павел Зарубин
Помню в каком-то плей-офф молодого Кросби так же специально травмировали. Не помню только кто бил по рукам
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Elementary
Макдэвид , Драйз , Кейн всю серию акцентировано бьют Пьетранжело. Вот он и психанул и пошел рубить немца по рукам
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Sonny Milano
Ответ Монгольские спецслужбы
Драки - точно не дело Макдэвида. Даже стычки. Просто жалок в этом деле.
Как ты в написании комментариев?)
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сергей егоров
Ответ хОКкейный батя
Самое удивительное что никто не подлетел маку на помощь- это удручает
Кстати...
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Ryan T.
Ответ Oleg Kyakh-Ogly
Молодец Мак, повел себя как настоящий капитан и лидер! Понятно, что драки не его дело, но факт, что не зассал и полец в разборку за партнера - достойно уважения и полюбому поднимает дух. Другое дело, что Эдмонтону надо бы заиметь силовика, что бы имея столько звезд в составе не повадно было вытворять с ними подобное в духе Пьетранжело
Кейн, Костин. Там есть кому подраться.
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Sonny Milano
Ответ Евгений Прудников
Драйзайтль ещё тот подлец и провокатор, несмотря на то что один из самых лучших игроков лиги. Его постоянные колющие исподтишка - визитная карточка. Сколько народу он вывел из строя в регулярке стоит посчитать. Пьетранджело конечно сглупил, но зато от души и открыто. А Макдэвид вообще лучше бы не лез - поймал Пьетранджело, а когда понял что может отхватить - давай вырываться и орать , мол "Милиция, держите его!" :)))
Сколько?) Давай со ссылками на игроков )
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NACfoRekcuF
Ответ Павел Зарубин
Помню в каком-то плей-офф молодого Кросби так же специально травмировали. Не помню только кто бил по рукам
Ты малость попутал. Молодой Кросби сам был большой спей херачить по кистям на вбрасывании на глазах судей. Так нанес травму Дацюку.
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