Макдэвид вступил в стычку с Пьетранжело, заступившись за Драйзайтля

Коннор Макдэвид вступил в стычку с Алексом Пьетранжело в матче плей-офф.

« » обыграл « » (4:1, 2-2) в четвертом матче серии Кубка Стэнли.

В конце третьего периода защитник «Голден Найтс» Пьетранжело ударил клюшкой форварда «Ойлерс» .

После этого у него произошла стычка с нападающим «Эдмонтона» , который вступился за партнера по команде. Игроки обменялись ударами, драке помешали судьи.

По итогам инцидента был удален до конца матча за удар Драйзайтля клюшкой.

Макдэвид полез в драку за Драйзайтля, «Торонто» впервые обыграл Бобровского