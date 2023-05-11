Овечкин назвал символическую сборную: Набоков, Фетисов – Марков, Овечкин – Федоров – Семин
Александр Овечкин определил свою символическую сборную всех времен.
– Интересно, чтобы ты создал символическую сборную. Ты и еще четыре хоккеиста в твоей команде.
– Вратарь – Евгений Набоков. Защитники – Вячеслав Фетисов и Андрей Марков. [Нападающие] Я, Сергей Федоров и Александр Семин, – сказал капитан «Вашингтона».
Овечкин включил Буре, Федорова, Ковальчука, Зубова, Маркова и Хабибулина в пятерку лучших российских игроков в истории НХЛ
Но действительно, странно выглядит. Фетисов прощальный матч сыграл за 5 лет до драфта Овечкина. Странно.