Овечкин назвал символическую сборную: Набоков, Фетисов – Марков, Овечкин – Федоров – Семин

Александр Овечкин определил свою символическую сборную всех времен.

– Интересно, чтобы ты создал символическую сборную. Ты и еще четыре хоккеиста в твоей команде.

– Вратарь – . Защитники – и Андрей Марков. [Нападающие] Я, и , – сказал капитан « ».

Овечкин включил Буре, Федорова, Ковальчука, Зубова, Маркова и Хабибулина в пятерку лучших российских игроков в истории НХЛ