Овечкин назвал символическую сборную: Набоков, Фетисов – Марков, Овечкин – Федоров – Семин

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Евгений Малкин Александр Овечкин Александр Семин Сергей Федоров Евгений Набоков НХЛ Хоккей

Александр Овечкин определил свою символическую сборную всех времен.

– Интересно, чтобы ты создал символическую сборную. Ты и еще четыре хоккеиста в твоей команде.

– Вратарь – Евгений Набоков. Защитники – Вячеслав Фетисов и Андрей Марков. [Нападающие] Я, Сергей Федоров и Александр Семин, – сказал капитан «Вашингтона».

Овечкин включил Буре, Федорова, Ковальчука, Зубова, Маркова и Хабибулина в пятерку лучших российских игроков в истории НХЛ

14 комментариев

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Кеша
Великая Россия ! Сколько выдающихся хоккеистов из поколения в поколение ! Счастье для меня , что посчастливилось всех этих спортсменов видеть в живую . Можно еще пять десятков назвать великих и легендарных !
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Mephi027
Сейчас каменты начнут бомбить про Фетисова, мол политота, когда Фетисов играл, во времена СССР ещё, и когда ты. Путинтим, конъюнктурщик и все такое - я прям могу генерировать.

Но действительно, странно выглядит. Фетисов прощальный матч сыграл за 5 лет до драфта Овечкина. Странно.
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Al_P
насчет защиты согласен а вот нападение где Буре где Могильный где Дацюк и еще куча российских нападающих
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Sarumian
Батутина забыл. Патриот !
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ABarca777
Подлизал всем!) Отрадно, что Набоков другой, а не из команды того самого тим....
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Ko Vi
Сёму по блату взял, везде блат)))
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личные рекорды это не хоккей
Сему он по блату сплавил , чтобы о главнее него там не стал, Овцов в этом списке вообще левый пассажир, по его понятиям символическая сборная всех времен это только он один
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REY
А это не тот Марков, который был на льду при 5 пропущенных шайбах из 5 в полуфинале Кубка Мира 2016 (3:5) ?🙉
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REY
Нормально Саня вздрогнул, хет-трик по-ходу сделал... по 200 грамм
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Антон Киселёв
Ответ Mephi027
Сейчас каменты начнут бомбить про Фетисова, мол политота, когда Фетисов играл, во времена СССР ещё, и когда ты. Путинтим, конъюнктурщик и все такое - я прям могу генерировать. Но действительно, странно выглядит. Фетисов прощальный матч сыграл за 5 лет до драфта Овечкина. Странно.
Ему задали вопрос, с одной стороны банальный, с другой он мог быть к нему не готовым и просто ответил первое, что в голову пришло 😁
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Дмитрий Александрович
Ответ iluvatar
Какая пятерка всех времен? Символическая сборна по мнению Овечкина, он мог хоть Кацумаса включить.
Читай пост полностью. «Овечкин определил свою символическую сборную всех времен». А раз там пять игроков, значит пятерка. Чего смутило-то?
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