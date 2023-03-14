Так с первым сезоном с 30+ голами, Лехконен и Бенн – звезды дня в НХЛ
Алекс Так, Арттури Лехконен и Джейми Бенн – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Первая звезда – форвард «Баффало» Алекс Так с дублем в ворота «Торонто» (4:3). Он впервые в карьере достиг отметки 30 шайб за сезон.
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Арттури Лехконен с 3 (2+1) очками в матче с «Монреалем» (8:4). Финн впервые в карьере достиг отметки 20 шайб за сезон. Он не смог доиграть матч из-за перелома пальца.
Третья звезда – капитан «Далласа» Джейми Бенн с 3 (1+2) очками в матче с «Сиэтлом» (5:2). С 63 (28+35) баллами в 67 играх 33-летний форвард проводит самый результативный сезон за последние 5 лет.
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