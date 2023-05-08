Хоккеистка Роднова о разнице с мужчинами в зарплате: «Не всегда готова заплатить, чтобы посмотреть женский хоккей – неинтересно. Будет ходить болельщик – будут зарплаты»

Елизавета Роднова высказалась касательно разницы между мужскими и женскими зарплатами в хоккее.

– Какое у вас отношение к такой огромной разнице между мужскими и женскими зарплатами в хоккее? Ваша одноклубница Илона Маркова говорила, что это вообще ненормально и должно что-то измениться.

– На мужской хоккей ходят все. Он более зрелищный. Там больше адреналина и эмоций. Женский хоккей – на любителя. На сегодняшний день этих любителей мало в России.

Чтобы их было больше, нужно показывать высокие результаты на международной арене, а также ходить и постоянно рассказывать всем, какой у нас классный хоккей. Будет ходить болельщик – будут и другие зарплаты.

Возьмем женский гандбол, в котором зарплаты отличаются от наших. Но там и зрителей больше. Тебе хочется прийти и заплатить деньги, чтобы посмотреть.

Если взять наш женский хоккейный чемпионат, то я не всегда готова заплатить деньги, чтобы посмотреть такой хоккей в целом как болельщик. Мне неинтересно.

Думаю, что уровень зарплат подрастает, но возьму конкретно себя.

Те деньги, что я зарабатываю сейчас, я могу заработать и в обычной жизни. Уверена, что спокойно все сделаю для этого. Но я играю в хоккей, потому что люблю, – сказала нападающая « » Елизавета Роднова.