Хоккеистка «Агидели» Роднова: «Феминизм – это девушка делает то, что хочет. Женщин стали лучше воспринимать – мы добились доверия во многих профессиях»
Хоккеистка Елизавета Роднова поделилась мыслями о феминизме.
– Какое у вас отношение к современному феминизму? Интересуетесь этой темой, она близка?
– Это очень тяжелая тема. В обычной жизни мы часто сталкиваемся с этим термином, так как занимаемся, якобы, мужским видом спорта. Хотя он уже, априори, не мужской вид, так как есть женская квалификация на Олимпийских играх.
Я долго думала на тему феминизма. Девушки, которые пропагандируют феминизм, часто говорят о том, чтобы не брить ноги, к примеру.
Но для меня феминизм – это чтобы девушка делала то, что она хочет и что ей нравится. И не было презрения со стороны общества. Я делаю, что я хочу.
Но не настаиваю, что все должны играть в хоккей. У нас я не вижу таких перегибов, как в западных странах. У нас больше за простоту. Хочешь – делай, добивайся.
Сейчас женщин стали лучше воспринимать, потому что мы добились доверия во многих профессиях, и мы доказываем мастерством, что достойны.
Если ты делаешь что-то лучше, чем мужчина, то почему бы тебя не взять на работу, на которую вы вдвоем претенденты.
– Но вы сталкиваетесь с дискриминацией?
– Я как-то избегаю таких ситуаций. Я неконфликтный человек и не ищу поводов что-то доказывать.
Я с детства играла с парнями и не сталкивалась с таким.
Может, мне повезло с тренером, при котором я давала результат, приносила пользу команде. Тренер меня поставил так, что меня уважали и не было поводов принизить.
И я не сталкивалась с мнением, что занимаюсь не тем видом спорта. Мне всегда говорили: «Ты можешь. У тебя получится. Ты достойна здесь быть», – сказала нападающий «Агидели» Елизавета Роднова.
От бла-бла-бла про равные права и возможности , до "не брить ноги" или "делать что хочу"
Ой,все, надоел я уже
какой то сбой