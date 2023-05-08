Хоккеистка «Агидели» Роднова: «Феминизм – это девушка делает то, что хочет. Женщин стали лучше воспринимать – мы добились доверия во многих профессиях»

Теги женский хоккей Агидель Женская хоккейная лига Елизавета Роднова Хоккей

Хоккеистка Елизавета Роднова поделилась мыслями о феминизме.

– Какое у вас отношение к современному феминизму? Интересуетесь этой темой, она близка?

– Это очень тяжелая тема. В обычной жизни мы часто сталкиваемся с этим термином, так как занимаемся, якобы, мужским видом спорта. Хотя он уже, априори, не мужской вид, так как есть женская квалификация на Олимпийских играх.

Я долго думала на тему феминизма. Девушки, которые пропагандируют феминизм, часто говорят о том, чтобы не брить ноги, к примеру.

Но для меня феминизм – это чтобы девушка делала то, что она хочет и что ей нравится. И не было презрения со стороны общества. Я делаю, что я хочу.

Но не настаиваю, что все должны играть в хоккей. У нас я не вижу таких перегибов, как в западных странах. У нас больше за простоту. Хочешь – делай, добивайся.

Сейчас женщин стали лучше воспринимать, потому что мы добились доверия во многих профессиях, и мы доказываем мастерством, что достойны.

Если ты делаешь что-то лучше, чем мужчина, то почему бы тебя не взять на работу, на которую вы вдвоем претенденты.

– Но вы сталкиваетесь с дискриминацией?

– Я как-то избегаю таких ситуаций. Я неконфликтный человек и не ищу поводов что-то доказывать.

Я с детства играла с парнями и не сталкивалась с таким.

Может, мне повезло с тренером, при котором я давала результат, приносила пользу команде. Тренер меня поставил так, что меня уважали и не было поводов принизить.

И я не сталкивалась с мнением, что занимаюсь не тем видом спорта. Мне всегда говорили: «Ты можешь. У тебя получится. Ты достойна здесь быть», – сказала нападающий «Агидели» Елизавета Роднова.

13 комментариев

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Леван Мкртчян
По-моему, даже сами феминистки не знают точно за что конкретно они топят.
От бла-бла-бла про равные права и возможности , до "не брить ноги" или "делать что хочу"

Ой,все, надоел я уже
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+11
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Габорик
Слишком провокационная тема, чтобы под ней оставлять какие-то осознанные комментарии. Стоит отметить, что в России с правами женщин вообще нет никаких проблем, а в последние год с небольшим так вообще пора мужикам свой феминизм организовывать :)
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jonnysilverhand01
Феминизм — теория, лесбиянство — практика
+6
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Мыкола
А я думал, что ответственность и обязанности, как у мужчин
+3
0
+3
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Кеша
Ответ Леван Мкртчян
По-моему, даже сами феминистки не знают точно за что конкретно они топят. От бла-бла-бла про равные права и возможности , до "не брить ноги" или "делать что хочу" Ой,все, надоел я уже
Вообще нигде не брить🤣🤣🤣. Красота ! )))
+2
0
+2
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AminO2
Ответ Леван Мкртчян
По-моему, даже сами феминистки не знают точно за что конкретно они топят. От бла-бла-бла про равные права и возможности , до "не брить ноги" или "делать что хочу" Ой,все, надоел я уже
https://m.youtube.com/watch?v=_VSSM49ZLPs&pp=ygVE0YPRgNCw0LvRjNGB0LrQuNC1INC_0LXQu9GM0LzQtdC90Lgg0YTQtdC80LjQvdC40YHRgtC60Lgg0YMg0LzRjdGA0LA%3D
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kutavlik
Все началось с Люксембург и Цеткин. Сейчас имеем, что имеем - нет пап и мам уже в некоторых странах, а есть родитель 1 и родитель 2. Голубые и розовые армии разрастаются невероятно с каждым годом....Ну, и уж совсем непонятное явление - люди без пола...
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БУРЧАЛКИН
Феминизм -это что то гормональное
какой то сбой
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Jeff Lebowski
Феминизм - это когда никто икать не хочет.
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Халид Бин Валид
Раскудахтались
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muslim95
Феменизм- это сидя на шее у мужчин рассуждать о якобы притеснении со стороны тех у кого они сидят на шее, бросьте на необитаемый остров 10 феменисток и 10 мужчин, интересно кто лучше выживет? Там не будет иссскуственных женских профессий, надо будет жрать и пить и главное всё это доставать
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Red_right_wing
опять адекватно
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