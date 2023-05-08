Хоккеистка «Агидели» Роднова: «Феминизм – это девушка делает то, что хочет. Женщин стали лучше воспринимать – мы добились доверия во многих профессиях»

Хоккеистка Елизавета Роднова поделилась мыслями о феминизме.

– Какое у вас отношение к современному феминизму? Интересуетесь этой темой, она близка?

– Это очень тяжелая тема. В обычной жизни мы часто сталкиваемся с этим термином, так как занимаемся, якобы, мужским видом спорта. Хотя он уже, априори, не мужской вид, так как есть женская квалификация на Олимпийских играх.

Я долго думала на тему феминизма. Девушки, которые пропагандируют феминизм, часто говорят о том, чтобы не брить ноги, к примеру.

Но для меня феминизм – это чтобы девушка делала то, что она хочет и что ей нравится. И не было презрения со стороны общества. Я делаю, что я хочу.

Но не настаиваю, что все должны играть в хоккей. У нас я не вижу таких перегибов, как в западных странах. У нас больше за простоту. Хочешь – делай, добивайся.

Сейчас женщин стали лучше воспринимать, потому что мы добились доверия во многих профессиях, и мы доказываем мастерством, что достойны.

Если ты делаешь что-то лучше, чем мужчина, то почему бы тебя не взять на работу, на которую вы вдвоем претенденты.

– Но вы сталкиваетесь с дискриминацией?

– Я как-то избегаю таких ситуаций. Я неконфликтный человек и не ищу поводов что-то доказывать.

Я с детства играла с парнями и не сталкивалась с таким.

Может, мне повезло с тренером, при котором я давала результат, приносила пользу команде. Тренер меня поставил так, что меня уважали и не было поводов принизить.

И я не сталкивалась с мнением, что занимаюсь не тем видом спорта. Мне всегда говорили: «Ты можешь. У тебя получится. Ты достойна здесь быть», – сказала нападающий « » Елизавета Роднова.