Семин о «России 25»: «В такое время играть в хоккей без ЧМ – сами понимаете, как-то… Рад, что стали ездить по городам – это популяризирует хоккей»

Александр Семин считает, что турне сборной «России 25» популяризирует хоккей.

9 мая сборная России до 25 лет сыграет с командой Беларуси в Красноярске.

«В нынешней ситуации наша сборная не так много играет. Спасибо ФХР, что устроили такое турне по России.

Очень рад, что стали ездить по городам России, а не только [играть] в Москве и Питере. Думаю, это популяризирует хоккей среди тех же мальчишек.

У меня такого шанса посмотреть на сборную не было, основную ли или ребят до 25 лет. Думаю, это сплачивает.

В такое время играть в хоккей без чемпионата мира – сами понимаете, как-то…

Но ребята молодцы, играют за сборную, и неважно, где ты играешь за сборную», – сказал бывший нападающий сборной России и президент «Сокола».