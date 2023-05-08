Семин о «России 25»: «В такое время играть в хоккей без ЧМ – сами понимаете, как-то… Рад, что стали ездить по городам – это популяризирует хоккей»
Александр Семин считает, что турне сборной «России 25» популяризирует хоккей.
9 мая сборная России до 25 лет сыграет с командой Беларуси в Красноярске.
«В нынешней ситуации наша сборная не так много играет. Спасибо ФХР, что устроили такое турне по России.
Очень рад, что стали ездить по городам России, а не только [играть] в Москве и Питере. Думаю, это популяризирует хоккей среди тех же мальчишек.
У меня такого шанса посмотреть на сборную не было, основную ли или ребят до 25 лет. Думаю, это сплачивает.
В такое время играть в хоккей без чемпионата мира – сами понимаете, как-то…
Но ребята молодцы, играют за сборную, и неважно, где ты играешь за сборную», – сказал бывший нападающий сборной России и президент «Сокола».
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