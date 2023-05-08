Семин о «России 25»: «В такое время играть в хоккей без ЧМ – сами понимаете, как-то… Рад, что стали ездить по городам – это популяризирует хоккей»

Теги Сборная России по хоккею Александр Семин КХЛ Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Александр Семин считает, что турне сборной «России 25» популяризирует хоккей.

9 мая сборная России до 25 лет сыграет с командой Беларуси в Красноярске.

«В нынешней ситуации наша сборная не так много играет. Спасибо ФХР, что устроили такое турне по России.

Очень рад, что стали ездить по городам России, а не только [играть] в Москве и Питере. Думаю, это популяризирует хоккей среди тех же мальчишек.

У меня такого шанса посмотреть на сборную не было, основную ли или ребят до 25 лет. Думаю, это сплачивает.

В такое время играть в хоккей без чемпионата мира – сами понимаете, как-то…

Но ребята молодцы, играют за сборную, и неважно, где ты играешь за сборную», – сказал бывший нападающий сборной России и президент «Сокола».

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2 комментария

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jonnysilverhand01
Популяризирует хоккей где ? Если в Беларуси … тогда без вопросов
+6
0
+6
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kutavlik
Да, если бы вы скинулись со своих шальных зарплат и поехали популяризовать хоккей - не вопрос!!!! Если бы Ротен свозил вас за свое бабло - не вопрос!!!! Но вы же опять за наш счет популяризируете!!!!
+4
0
+4
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