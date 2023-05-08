Никишин о турне «России 25»: «Можно немного разнообразить в плане участников. Добавить основную сборную России или молодежную»

Теги СКА Сборная России по хоккею молодежная сборная России Сборная Беларуси по хоккею молодежная сборная Беларуси товарищеские матчи Чемпионат.com Александр Никишин сборная России U25 Хоккей

Александр Никишин высказался о том, как можно улучшить Большой тур сборной.

В этом году сборная «России 25» проводит матчи против команд Беларуси (8, считая турнир в Астане) и Казахстана (1). 

– Как вообще относитесь к такому турне – все равно полезно играть международные матчи, когда от больших турниров нас отстранили?

– Надо, но можно немного разнообразить в плане участников. Например, добавить, кроме сборных «Россия 25» и Беларуси, основную сборную или молодежную, еще что-то придумать. Скажем, не по две игры в каждом городе проводить, пусть лучше через день, но в разных. Думаю, кто-то догадается, как это правильно сделать.

– Три сборных России?

– Даже так, у нас достаточно ребят. И у белорусов могло бы быть две команды – основная и молодежка.

– Интересно было бы сыграть Россией против России?

– Интересно, а почему нет? Наверное, ребята постарше к этому отнесутся попроще, а ребятам помоложе хочется попасть в основную команду, для них это было бы точно интересно, они бы не давали взрослой сборной кататься на одном коньке. Они бы задавали темп, под который все остальные подстроились бы, – сказал защитник СКА и «России 25». 

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21 комментарий

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Евгений Мешков
ага, и женскую
+16
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+16
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Кеша
Идея отличная . Только , в этом случае шансы Ротенберга будут ничтожно малы на победу , а этого допустить нельзя .
+10
0
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Rusty Nail In Your Ass
Ответ Евгений Мешков
ага, и женскую
Женскую лучше не надо, а то у Йозе тогда не будет адекватных оправданий, если и ей проиграет.
+8
0
+8
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Дмитрий Валерьевич
Ответ Кеша
Идея отличная . Только , в этом случае шансы Ротенберга будут ничтожно малы на победу , а этого допустить нельзя .
Так можно же сделать Россия 22,23,24,26 и везде его тренером назначить и победа и величие придёт к ВЕЛИКОМУ!
+6
0
+6
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Daishi
Ответ Rusty Nail In Your Ass
Женскую лучше не надо, а то у Йозе тогда не будет адекватных оправданий, если и ей проиграет.
Почему? Скажет, что системный феминист, поэтому проиграли..))
+2
0
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Shldnkn
Я думал он поумнее
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0
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Serge Vendino
Что значит основную сборную? А кого тогда Йозе тренирует?)
+1
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Sashafut
Ответ Кеша
Идея отличная . Только , в этом случае шансы Ротенберга будут ничтожно малы на победу , а этого допустить нельзя .
Надо пригласить юниорскую сборную Канады. 😁
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Марина Игнатьева
Сборная от 20 см и больше
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Иван Петров
А зачем мелочиться, сразу с 8 лет. Сборная 8, сборная 9 и т.д А сколько побед можно одержать?
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Shldnkn
А можно вообще Россия 20, Россия 21, Россия 22... Россия 37
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4k7shv9zrw
Сборную игроков татарского происхождения можно😁 не слабее казахов с белорусами точно получится
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Кавабунга Шреддоголовый
Тогда и Ю20, Ю18, а еще и женскую сборную
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Ddd Erf
ага. тогда роте уже не по себе будет. как так он же главный в сборной, а тут ещё две с другими тренерами. ну или пускай все три готовит и бегает с лавки на лавку. такой метр справиться
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Мақсат Сейілхан
Сборную Сибири, Дальнего Востока добавить, это было бы интереснее, болелы бы за своих
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Дмитрий Травницкий
А какой интерес тому же Радулову и прочим опытным хоккеистам играть в этом турнире? По сути это товарняк с несильными соперниками. И кто захочет после сезона выкладываться по полной в этом турнире? Какой основной состав сборной? Сюда поедет только молодняк и те, кого в нормальную сборную не брали. По сути можно добавить молодёжку и этот формат сборной Ротенберга плюс казахи и белорусы. Можно как евротур замутить если ФХР захочет.
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Shldnkn
Вариантов много, можно по алфавиту команды собирать, играй- не хочу, и ЧМ не нужен.
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4k7shv9zrw
Ответ 4k7shv9zrw
Сборную игроков татарского происхождения можно😁 не слабее казахов с белорусами точно получится
Кто игроков лиги хорошо знает, какой можно состав собрать?
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Волька-ибн-Алёша
Ответ Мақсат Сейілхан
Сборную Сибири, Дальнего Востока добавить, это было бы интереснее, болелы бы за своих
это сепаратизм называется
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