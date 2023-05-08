Никишин о турне «России 25»: «Можно немного разнообразить в плане участников. Добавить основную сборную России или молодежную»

Александр Никишин высказался о том, как можно улучшить Большой тур сборной.

В этом году сборная «России 25» проводит матчи против команд (8, считая турнир в Астане) и Казахстана (1).

– Как вообще относитесь к такому турне – все равно полезно играть международные матчи, когда от больших турниров нас отстранили?

– Надо, но можно немного разнообразить в плане участников. Например, добавить, кроме сборных «Россия 25» и Беларуси, основную сборную или молодежную, еще что-то придумать. Скажем, не по две игры в каждом городе проводить, пусть лучше через день, но в разных. Думаю, кто-то догадается, как это правильно сделать.

– Три сборных России?

– Даже так, у нас достаточно ребят. И у белорусов могло бы быть две команды – основная и молодежка.

– Интересно было бы сыграть Россией против России?

– Интересно, а почему нет? Наверное, ребята постарше к этому отнесутся попроще, а ребятам помоложе хочется попасть в основную команду, для них это было бы точно интересно, они бы не давали взрослой сборной кататься на одном коньке. Они бы задавали темп, под который все остальные подстроились бы, – сказал защитник и «России 25».