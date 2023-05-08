Семья судьи МакКоли получала угрозы после 1-го матча «Торонто» и «Тампы» (3:7). Он работал на 3-й игре «Лифс» против «Флориды», игроков «Пантерс» ни разу не удалили

Теги судьи Торонто Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Билл Дэйли НХЛ Уэс МакКоли Шелдон Киф Хоккей

Семья судьи Уэса МакКоли получала угрозы после 1-го матча «Торонто» и «Тампы».

Об этом сообщает The Toronto Star со ссылкой на информированные источники.

МакКоли был одним из двух главных судей в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли между «Лифс» и «Лайтнинг» (3:7, итог серии – 4-2). 

Канадский клуб 8 раз оставался в меньшинстве и пропустил 4 шайбы. Форвард Майкл Бантинг был удален до конца игры за удар локтем защитника «Лайтнинг» Эрика Чернака. После игры капитан «Торонто» Джон Таварес был недоволен судейством

В декабре прошлого года главный тренер «Торонто» Шелдон Киф был оштрафован на 25 тысяч долларов «за унижающее достоинство поведение в отношении официальных лиц» во время матча против «Сент-Луиса» (5:4 ОТ). Одним из арбитров в том матче был МакКоли. 

При этом сестра МакКоли замужем за бывшим агентом Кифа и тренером юниорских команд Дэвидом Фростом, обвинявшимся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 

МакКоли был одним из двух главных судей в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Торонто» (3:2 ОТ, 3-0).

«Лифс» ни разу не сыграли в большинстве, а «Пантерс» реализовали одну попытку из двух. 

«Уэсу было поручено судить сегодняшнюю игру в обычном порядке. Он неизменно входит в число лучших арбитров. 

Мы не видим необходимости менять наши обычные методы планирования из-за болтовни в социальных сетях – это было бы несправедливо по отношению ко всем», – сказал заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли

5 комментариев

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Garikus89
Лифс проиграли точно не из-за судейства, пускай Беннетта пару раз простили. Но сам факт того, что у главного арбитра матча открытый конфликт с главным тренером одной из команд на протяжении десятилетия, а назначение все равно происходит - это не комильфо.
К слову, неудивительно, что судейство в регулярке в принципе говно, если Карасев от Нхл Макколи является одним из лучших арбитров. Для этого чувака правил нет, из него бы идеальный разведчик вышел - хрен угадаешь следующий шаг)
+9
-2
+7
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Андрей Трубецкой
Ну сейчас начнут все объяснять, а то что 2 шайб для победы недостаточно никто не говорит...
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Джон Мщузавсех
Да уж, ну и история. Чот я пропустил этого КИфа в Тампе.
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Ibra Meji
Минимум два удаления там были
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