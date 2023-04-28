Антипин не принял предложение «Амура» с зарплатой 100 млн рублей на два сезона

Теги Салават Юлаев Амур КХЛ Виктор Антипин Чемпионат.com Хоккей

Виктор Антипин отказался от предложения «Амура».

Хабаровский клуб предложил 30-летнему защитнику контракт на два года.

По соглашению Антипин мог получить 50 миллионов рублей в год, но хоккеист отказался от этого варианта.

Хоккеист перешел в «Салават Юлаев» по ходу сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Виктор Антипин провел 59 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «плюс 8».

В плей-офф игрок не отметился набранными баллами при полезности «минус 1» в шести играх.

11 комментариев

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Свежий
Я в хоккее не очень шарю, но разве за 8 очков за целый сезон, а также за минус 1 в ПО (6 матчей) - предлагать 100 миллионов рублей адекватно?
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Ованес Оганян
Неплохой шанс воскресить карьеру упускает
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Bestcapper
Ответ Свежий
Я в хоккее не очень шарю, но разве за 8 очков за целый сезон, а также за минус 1 в ПО (6 матчей) - предлагать 100 миллионов рублей адекватно?
Статистика это одно, а вот факты вещь упрямая... Антипин бы за 100 лямов на 2 года должен бы руками и ногами хвататься, ему и 25 за сезон считаю многовато... Раз в Амур не пошел, будет за пятерку в ВХЛ пылить...
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ЧакЧак
ой дурак !
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dosatuy
Вот дуралей
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SherDmi
За 5 в год будет пахать!
Ты кто такой Антип?
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Александр Васильев
Антипин уже в Тракторе! Какой блин Амур?)))
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гилберт
Ясен пень что не принял. Антип хорошо заработал, ему нет смысла ехать так далеко.
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крок 58
Ответ Свежий
Я в хоккее не очень шарю, но разве за 8 очков за целый сезон, а также за минус 1 в ПО (6 матчей) - предлагать 100 миллионов рублей адекватно?
Так он защ… немного по другому на него смотреть надо.. но для Антипа это вообще через чур))
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гилберт
Ответ Свежий
Я в хоккее не очень шарю, но разве за 8 очков за целый сезон, а также за минус 1 в ПО (6 матчей) - предлагать 100 миллионов рублей адекватно?
Если ты Хабара, то надо насыпать, переплачивать.
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