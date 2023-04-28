Антипин не принял предложение «Амура» с зарплатой 100 млн рублей на два сезона
Виктор Антипин отказался от предложения «Амура».
Хабаровский клуб предложил 30-летнему защитнику контракт на два года.
По соглашению Антипин мог получить 50 миллионов рублей в год, но хоккеист отказался от этого варианта.
Хоккеист перешел в «Салават Юлаев» по ходу сезона-2021/22.
В нынешнем сезоне Виктор Антипин провел 59 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «плюс 8».
В плей-офф игрок не отметился набранными баллами при полезности «минус 1» в шести играх.
Ты кто такой Антип?