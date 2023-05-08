Юрчо покинул «Куньлунь». Клуб видит в составе только игроков сборной Китая и кандидатов в нее

Теги переходы Сборная Словакии по хоккею КХЛ Сборная Китая по хоккею Томаш Юрчо Куньлунь Ред Стар Хоккей

Форвард Томаш Юрчо покинул «Куньлунь».

Китайский клуб хочет видеть в составе игроков сборной или кандидатов в нее. 

30-летний словак пришел в команду по ходу прошлого сезона и набрал 25 (10+15) очков в 32 играх. 

«Мастеровитый игрок первого звена не сможет продолжить выступления в составе нашей команды – он заигран за сборную Словакии.

Идея в том, что у нас играют только игроки сборной Китая и кандидаты в нее – в том числе те, кому необходимо 2 сезона до натурализации.

Томаш – основной игрок сборной Словакии», – говорится в комментарии пресс-службы клуба. 

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17 комментариев

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Evgeny Trifonov
только почему это за российские деньги происходит? Пусть китайский бизнес и забирает это посмешище на баланс
+19
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Rudenzik
Зачем нужен этот клуб в КХЛ? Они с легами неконкурентоспособносты, а с китайцами вообще лигу только вниз будут тянуть, полностью бесполезный клуб, даже играют не в Китае, с такими командами не будет никакого развития у лиги. Отправьте их в другую лигу, вот в ВХЛ пусть играют
+17
-3
+14
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spain-hokkey
Ответ Bashibuzuck
Логичный ход, клуб КХЛ это единственный вариант для Китая развивать хоккей
О каком идет речь развитии хоккея? Не смеши
+11
-4
+7
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Evgeny Trifonov
Ответ ФКСМ..ХКСЮ
Ну так китайский бизнес содержит Куньлунь, а именно Билли Нгока. Российских денег там вообще нет.
Его содержит Тимченко и Сибур. О чём он сам и заявлял
+6
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+6
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spain-hokkey
Тут очередная история. Тупо натурализация хоккеистов и всё. Больше ничего. Только ты опять же на этой натурализации далеко не уедешь.
Я как понимаю китайцам уже всё равно кто за сборную играть будет, хоть 20 североамериканцев. Да это большая тупость, вопрос зачем? Ну откровенно же нормальных игроков в Кунь Луне нет, да и не будет, как был аутсадейром лиги так и останется. Клуб базируется в Мытищах, да он там всегда будет. По сути будем называть не сборная Китая, её нет, а Кунь Лунь.
Это не развитие, всем пофиг в Китае на этот хоккей. Реально это так, зачем пытаться якобы развивать хоккей? Для чего? Если вы сами этого не хотите.
Я говорил за Казахстан, эти решили переплюнуть всё это и сделать ещё похлеще. Только ничего не выйдет. Это просто смешно.
Всё это делается, потому что поняли, что даже Японию такими темпами не обыграть, а они умудрились проиграл Нидерландам 2-7 и понимают, что вообще всю сборную надо из этих игроков сделать. Просто сюр да и только.
+5
-2
+3
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Серый
Ответ Rudenzik
Зачем нужен этот клуб в КХЛ? Они с легами неконкурентоспособносты, а с китайцами вообще лигу только вниз будут тянуть, полностью бесполезный клуб, даже играют не в Китае, с такими командами не будет никакого развития у лиги. Отправьте их в другую лигу, вот в ВХЛ пусть играют
вообще пусть нигде не играют
+3
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Алексей Каракорум
Ответ Bashibuzuck
Логичный ход, клуб КХЛ это единственный вариант для Китая развивать хоккей
Кунь Лунь Мы ти щи, отличное развитие хоккея Китая на бабки Ьимченко ага.
+3
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spain-hokkey
Ответ Евгений Мешков
если бы в Китае был нужен хоккей, китайцы рвали бы уже бобров в сильнейшем составе. доказано другими видами спорта.
В футболе пытались, не получилось. В баскете тоже не о чем.
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spain-hokkey
Ответ Серый
вообще пусть нигде не играют
Пусть играют в Азиатской лиге китайцами
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spain-hokkey
Ответ Rudenzik
Зачем нужен этот клуб в КХЛ? Они с легами неконкурентоспособносты, а с китайцами вообще лигу только вниз будут тянуть, полностью бесполезный клуб, даже играют не в Китае, с такими командами не будет никакого развития у лиги. Отправьте их в другую лигу, вот в ВХЛ пусть играют
Ну понятное дело они играют, потому что договоренность между Китаем и Россией, а так этот проект как аутсайдер, нормальные леги туда не поедут как условно в Динамо Рига или Слован Братислава или в Медвешчак
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Серый
Ответ spain-hokkey
Пусть играют в Азиатской лиге китайцами
Они не заинтересованы в этом. Пока им позволяют выступать в России, псевдокитайская команда будет существовать
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Misson
Ответ Евгений Мешков
если бы в Китае был нужен хоккей, китайцы рвали бы уже бобров в сильнейшем составе. доказано другими видами спорта.
Не всё так просто. В Японии хоккей развивают гораздо дольше, чем в Китае, есть профессиональная лига, но на серьезный уровень сборная так и не может выйти. Китаю до уровня "рвать бобров" надо идти еще минимум 30 лет. Когда у них будет катков в 2 раза больше, чем в Канаде, а хоккеем заниматься детей и молодежи в 2 раза больше, чем в Канада, плюс тренеров будет в 2 раза больше, чем в Канаде и их квалификация будет не хуже, чем у канадских, а потом будут сильные команды U-16, U-18, U-20, которые начнут выигрывать ЮЧМ и МЧМ, а в НХЛ будет выступать не меньше 50 классных китайских хоккеистов (и среди них несколько суперзвезд уровня Кросби, Макдэвида, Овечкина), то только тогда сб.Китая сможет вступить в борьбу с Канадой. Но всем понятно, что всё это пока из области фантастики. Поэтому и говорю, что в ближайшие 30 лет Китай Канаде в хоккее не конкурент. Даже американцы пока не могут побить канадцев, хотя они уже давно топовая хоккейная страна!
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spain-hokkey
Ответ ФКСМ..ХКСЮ
Ну так правильная политика. Но все таки можно было оставить 5-7 сильных легов.
Ну так и будут североамериканцы только с китайским паспортом
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