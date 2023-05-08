Юрчо покинул «Куньлунь». Клуб видит в составе только игроков сборной Китая и кандидатов в нее
Форвард Томаш Юрчо покинул «Куньлунь».
Китайский клуб хочет видеть в составе игроков сборной или кандидатов в нее.
30-летний словак пришел в команду по ходу прошлого сезона и набрал 25 (10+15) очков в 32 играх.
«Мастеровитый игрок первого звена не сможет продолжить выступления в составе нашей команды – он заигран за сборную Словакии.
Идея в том, что у нас играют только игроки сборной Китая и кандидаты в нее – в том числе те, кому необходимо 2 сезона до натурализации.
Томаш – основной игрок сборной Словакии», – говорится в комментарии пресс-службы клуба.
Я как понимаю китайцам уже всё равно кто за сборную играть будет, хоть 20 североамериканцев. Да это большая тупость, вопрос зачем? Ну откровенно же нормальных игроков в Кунь Луне нет, да и не будет, как был аутсадейром лиги так и останется. Клуб базируется в Мытищах, да он там всегда будет. По сути будем называть не сборная Китая, её нет, а Кунь Лунь.
Это не развитие, всем пофиг в Китае на этот хоккей. Реально это так, зачем пытаться якобы развивать хоккей? Для чего? Если вы сами этого не хотите.
Я говорил за Казахстан, эти решили переплюнуть всё это и сделать ещё похлеще. Только ничего не выйдет. Это просто смешно.
Всё это делается, потому что поняли, что даже Японию такими темпами не обыграть, а они умудрились проиграл Нидерландам 2-7 и понимают, что вообще всю сборную надо из этих игроков сделать. Просто сюр да и только.