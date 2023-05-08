Юрчо покинул «Куньлунь». Клуб видит в составе только игроков сборной Китая и кандидатов в нее

Форвард Томаш Юрчо покинул «Куньлунь».

Китайский клуб хочет видеть в составе игроков сборной или кандидатов в нее.

30-летний словак пришел в команду по ходу прошлого сезона и набрал 25 (10+15) очков в 32 играх.

«Мастеровитый игрок первого звена не сможет продолжить выступления в составе нашей команды – он заигран за сборную .

Идея в том, что у нас играют только игроки сборной и кандидаты в нее – в том числе те, кому необходимо 2 сезона до натурализации.

– основной игрок сборной Словакии», – говорится в комментарии пресс-службы клуба.