«Рейнджерс» не будут рассматривать Кенневилла на пост главного тренера

Теги Рейнджерс Жерар Галлан Джоэл Кенневилл НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» не планируют обращаться к кандидатуре Джоэла Кенневилла.

Команда из Нью-Йорка ранее отправила Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).

«Рейнджерс» не будут рассматривать тренера Джоэла Кенневилла как возможного претендента на смену Галлану.

В октябре 2021 года Кенневилл ушел с поста главного тренера «Флориды» из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году.

Отмечается, что «Рейнджерс» не собираются обращаться к комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну с целью получения разрешения на переговоры со специалистом.

43 комментария

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Maxim Shumov
Стоило бы Романа Ротенберга рассмотреть. Всё-таки тренер сборной с опытом просмотра уже более 1000 матчей. Наверняка сможет привести НЙР к чашке.
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Андрей Еремушкин
А так было бы интересно посмотреть, как Кенневилл и Кэйн с Панариным воссоединились бы в НЙР.
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+15
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Ryan T.
Ответ Андрей Еремушкин
А так было бы интересно посмотреть, как Кенневилл и Кэйн с Панариным воссоединились бы в НЙР.
Кейн летом уйдёт, куда они соединятся?
+15
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+12
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Костя Кот
Ответ Maxim Shumov
Стоило бы Романа Ротенберга рассмотреть. Всё-таки тренер сборной с опытом просмотра уже более 1000 матчей. Наверняка сможет привести НЙР к чашке.
тем более забрал почетное второе место на казахстанском турнире сильнейших))
+12
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+11
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hhlg
Забирайте Лавса, он научит Какко и Лафа играть в АХЛ ;)
+12
-3
+9
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Максим
Ну выбор огромный , можно использовать всех тренеров, которых уже использовали и выкинули ) убогие ренжеры, им уже ничего не поможет .
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makar gusev
Тестярика 😉
+8
-1
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Booligan
Йео, Икинс, Грин, Хайнц
+7
-1
+6
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megaotstoi
Ответ Booligan
Йео, Икинс, Грин, Хайнц
Тротц, Бэбкок, Лавиолетт… по кругу ходят друг за другом
+7
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+5
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Rialto 82
Ну и зря!
+4
0
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BomBerman
Только не Лавиолетт.
+3
0
+3
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Sunlight Project
Есть слух, что Кноблауха, тренера Хартфорда, фарм клуба Рейнджерс могут поставить.
+2
0
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Илья Цветков
Ответ Ryan T.
Кейн летом уйдёт, куда они соединятся?
Кейн много трофеев выиграл за карьеру и заработал прилично. Я думаю при условии, что пришёл бы понятный ему тренер он бы и за минималку мог с рагс подписаться
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ogent
Ответ Аморалинни
Ясно. Ноль фактов значит. И Панарин, который обещал рассказать, но ничего не рассказал))
Слушай, а кто должен доказывать и приводить факты? Ты знаешь, что существует ПРИЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ( это тот, кто обвиняет кого то в чём то, должен привести доказательства, а не наооборот, человек должен долказать, что он не виновен). А таким людям, как грязный Наз вообще верить нельзя на слово.
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Аморалинни
Ответ ogent
Все здравомыслящие и адекватные люди...
Ясно. Ноль фактов значит. И Панарин, который обещал рассказать, но ничего не рассказал))
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megaotstoi
Ответ Maxim Shumov
Стоило бы Романа Ротенберга рассмотреть. Всё-таки тренер сборной с опытом просмотра уже более 1000 матчей. Наверняка сможет привести НЙР к чашке.
Он кхл смотрел, а нхл не видел еще
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ogent
Ответ Аморалинни
Ну и от Панарина тогда надо отказаться за его мутную историю) Но деньги уплачены, поэтому не откажутся)
Какую ещё мутную историю? Или ты фанат грязного Наза?
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Jeff Lebowski
Ответ hhlg
Забирайте Лавса, он научит Какко и Лафа играть в АХЛ ;)
Я ж говорил. Ротен, думаю, вписался бы в команду и диаспору. Наверняка у него с Беттманом есть общие дальние родственники.
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ogent
Ответ Аморалинни
Я знаю, что Панарина отстранили) Знаю, что он там наобещал что-то рассказать, но так и не рассказал)
Отстранили на несколько игр, для разбирательств, а когда разобрались , то ему дали добро играть.
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Аморалинни
Ответ ogent
Слушай, а кто должен доказывать и приводить факты? Ты знаешь, что существует ПРИЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ( это тот, кто обвиняет кого то в чём то, должен привести доказательства, а не наооборот, человек должен долказать, что он не виновен). А таким людям, как грязный Наз вообще верить нельзя на слово.
Я знаю, что Панарина отстранили)
Знаю, что он там наобещал что-то рассказать, но так и не рассказал)
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Аморалинни
Ответ ogent
Он не обязан ничего доказывать, это его лично дело говорить или молчать.Иногда лучше промолчать, чем сказать глупость.
Иногда лучше сдерживать обещания) А не слетать с темы, когда она утихла))
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Аморалинни
Ответ ogent
Ещё раз тебе повторяю, не было ничего подобного. Грязный Наз всё придумал, решил о себе напомнить, но только жидко обделался....с подливом.
Еще раз тебе повторяю, Панарин слез с темы, обещав все рассказать)
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vulturecrow
Ответ Dr. Heisenberg
Жалко, что Галлана убрали. Осталось ощущение недоделанной работы. В целом команда играла в хороший хоккей, многие игроки при нем заметно прокачались... Но видимо Галлан здорово поругался с Друри. Интересно не то, кого не будут рассматривать, а кого будут.
кто при нём прокачался? топовые проспекты Лаф и Какко так и остались проспектами с 0.5 очка за игру. Крайдер и Панарин сдали. Зиба, Фокс и Трочек остались на своём уровне. Хытил и Миллер прибавили, но они были просто были дном раньше.
это я про регулярку.
а в плове сдулась вся команда, включая новичков Кейна и Тарасенко. Галлану - только на выход.
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ogent
Ответ Аморалинни
Иногда лучше сдерживать обещания) А не слетать с темы, когда она утихла))
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Garikus89
Петя приди, порядок наведи!
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