«Рейнджерс» не будут рассматривать Кенневилла на пост главного тренера
«Рейнджерс» не планируют обращаться к кандидатуре Джоэла Кенневилла.
Команда из Нью-Йорка ранее отправила Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).
«Рейнджерс» не будут рассматривать тренера Джоэла Кенневилла как возможного претендента на смену Галлану.
В октябре 2021 года Кенневилл ушел с поста главного тренера «Флориды» из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году.
Отмечается, что «Рейнджерс» не собираются обращаться к комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну с целью получения разрешения на переговоры со специалистом.
Знаю, что он там наобещал что-то рассказать, но так и не рассказал)
это я про регулярку.
а в плове сдулась вся команда, включая новичков Кейна и Тарасенко. Галлану - только на выход.