«Рейнджерс» не будут рассматривать Кенневилла на пост главного тренера

«Рейнджерс» не планируют обращаться к кандидатуре Джоэла Кенневилла.

Команда из Нью-Йорка ранее отправила в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).

« » не будут рассматривать тренера как возможного претендента на смену Галлану.

В октябре 2021 года Кенневилл ушел с поста главного тренера «Флориды» из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году.

Отмечается, что «Рейнджерс» не собираются обращаться к комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну с целью получения разрешения на переговоры со специалистом.