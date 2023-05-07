Макдэвид о Драйзайтле: «Он лучший игрок в мире, регулярно показывает это. Не думаю, что кто-то удивлен»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид назвал Леона Драйзайтля лучшим игроком в мире.

«Эдмонтон» обыграл «Вегас» (5:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли. 

Макдэвид набрал 3 (2+1) очка, Драйзайтль сделал дубль.

В гонке бомбардиров Леон (17 очков в 8 играх, 13+4) опережает Коннора (15 очков в 8 играх, 5+10) и форварда «Флориды» Мэттью Ткачака (15 очков в 9 играх, 5+10). 

«Он играет на невероятном уровне. Не думаю, что кто-то удивлен. Он лучший игрок в мире. И регулярно показывает это», – сказал капитан «Ойлерс». 

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24 комментария

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Максим Новиков
Этим ребятам вратаря бы хорошего и пару защитников - они б чашки штамповали бы одну за одной
+51
-2
+49
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ArmBoy90
Коннор конечно решил сделать комплимент партнёру по команде)Мы то знаем,кто лучший на данный момент,но Леон однозначно топ-2 игрок мира прямо сейчас.Это просто два уникума в составе Эдмонтона,такого давно не было.
+45
-4
+41
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Антон
Ответ ArmBoy90
Коннор конечно решил сделать комплимент партнёру по команде)Мы то знаем,кто лучший на данный момент,но Леон однозначно топ-2 игрок мира прямо сейчас.Это просто два уникума в составе Эдмонтона,такого давно не было.
Последний раз пиковые Кросби+Малкин было такое
+26
-2
+24
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Andry 72
Скромняга
+18
-1
+17
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El Cazador
Ответ Максим Новиков
Этим ребятам вратаря бы хорошего и пару защитников - они б чашки штамповали бы одну за одной
Слишком много "бы"
+10
-2
+8
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Misson
Ответ Максим Новиков
Этим ребятам вратаря бы хорошего и пару защитников - они б чашки штамповали бы одну за одной
Это уже вопрос к генменеджерам Эдмонтона. Они в последние 10 лет чаще попадают в молоко, чем в яблочко. Кто их заставлял выдавать чудовищный контракт Нёрсу в 9,5 млн. да еще на такой срок!? Нёрс за 5,5 нормальный защитник, Нёрс за 9,5 млн. - это один из худших контрактов в лиге! Его контракт занимает слишком много места в платежке, как раз не давая подписать еще одного хорошего защитника или кипера получше.
+8
-1
+7
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Люкс
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Единственное, чего Эдмонтону не хватает, это пары отличных качественных защитников и качественного вратаря. Кубок уже был бы в Канаде
Тогда у них остальная команда была бы вообще нулевая. Так устроена НХЛ. Отличные качественные защитники и вратари дорого стоят... Ну разве что попытаться обменять своего самого дорогого бестолкового защитника на кого-то нормального, но кто его возьмёт за такие деньги?.. Приходится либо избавляться от полезных игроков, либо выискивать недооцененные таланты по относительной дешёвке...
+7
0
+7
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Эскалация добра
Драйз настоящая немецкая машина!По игре ничего сверхъесттественного не показывает,но голевая чуйка и чтение игры работают как положено.За два неполных раунда уже наколошматил почти половину карьерных голов майкопца в по и больше овечкина за 4 его последних плоффных захода.
+9
-3
+6
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Kanan Jarrus
Ответ Эскалация добра
Драйз настоящая немецкая машина!По игре ничего сверхъесттественного не показывает,но голевая чуйка и чтение игры работают как положено.За два неполных раунда уже наколошматил почти половину карьерных голов майкопца в по и больше овечкина за 4 его последних плоффных захода.
с маком в составе кейн наколотил 13 шайб
но драйз конечно другой уровень
+5
0
+5
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петрович сектор1
Драйз давным давно уже мировой уровень, один из лучших игроков лиги однозначно. Просто пиарят его не так усердно, как некоторых.
+4
0
+4
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Stewee
Драйз к ПО суперформу набрал. А Макди, похоже, много сил и эмоций в регулярке оставил, гонясь за 150 очками. Но сейчас начинает подходить к своему уровню. Если пройдут Вегас, есть чуйка, что в финале конфы Макди будет в своем прайме.
+4
0
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Matador
Ответ ArmBoy90
Коннор конечно решил сделать комплимент партнёру по команде)Мы то знаем,кто лучший на данный момент,но Леон однозначно топ-2 игрок мира прямо сейчас.Это просто два уникума в составе Эдмонтона,такого давно не было.
такое уже было в Эдмонтоне ... лет 35-40 назад
+4
0
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Misson
Ответ Олег Усов
немец только по стате в топе. по игре- вне десятки точно-) до кучерка не дотягивает даже. макди номер 1- без вопросов. он и тянет нефть.
В этом плей-офф Драйзайтль №1 без всяких оговорок. В первом раунде Макдэвид в половине игр был малозаметен, Драйзайтль же тащил "ойлерс" в каждой игре!
+4
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ArmBoy90
Ответ Антон
Последний раз пиковые Кросби+Малкин было такое
Дуэт Кросби с Малкиным не дотягивает до их уровня.Во-первых они оба два топ-цетра пингвинов,а во-вторых,они никогда не выдавали космические сезоны оба сразу,один был в прайме,а другой травмированы или играл значительно хуже второго.А у этих двоих стабильно высокий уровень на протяжении последних 3-4 сезонов,причём они в топе бомбардиров лиги.
+6
-3
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Кавабунга Шреддоголовый
Единственное, чего Эдмонтону не хватает, это пары отличных качественных защитников и качественного вратаря. Кубок уже был бы в Канаде
+4
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+3
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Bambus
Как этот горбатый умудряется так играть,просто удивительно.
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VladosParovoz
Ответ Максим Новиков
Этим ребятам вратаря бы хорошего и пару защитников - они б чашки штамповали бы одну за одной
Если бы да ка бы.. так про любую команду НХЛ можно говорить
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Отец-основатель
Ответ Максим Новиков
Этим ребятам вратаря бы хорошего и пару защитников - они б чашки штамповали бы одну за одной
Да это все понимают окромя менеджмета нефти.
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кракадил
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Единственное, чего Эдмонтону не хватает, это пары отличных качественных защитников и качественного вратаря. Кубок уже был бы в Канаде
Если бы у бабушки был... Так и эдмонтон...
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