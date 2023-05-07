Макдэвид о Драйзайтле: «Он лучший игрок в мире, регулярно показывает это. Не думаю, что кто-то удивлен»

Коннор Макдэвид назвал Леона Драйзайтля лучшим игроком в мире.

« » обыграл « » (5:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

набрал 3 (2+1) очка, сделал дубль.

В гонке бомбардиров Леон (17 очков в 8 играх, 13+4) опережает Коннора (15 очков в 8 играх, 5+10) и форварда «Флориды» Мэттью Ткачака (15 очков в 9 играх, 5+10).

«Он играет на невероятном уровне. Не думаю, что кто-то удивлен. Он лучший игрок в мире. И регулярно показывает это», – сказал капитан «Ойлерс».