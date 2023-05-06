Власти Беларуси продлили запрет на ввоз Skoda, Nivea и Liqui Moly. Компании отказались спонсировать ЧМ-2021 в Минске

В Беларуси продлен запрет импорта продукции Skoda, Nivea и Liqui Moly.

Правительство страны продлило запрет, введенный в мае 2021 года, до 4 ноября 2023 года.

Меры в отношении этих компаний власти Беларуси приняли после их отказа в спонсорстве чемпионата мира в случае проведения его в Минске. Турнир в 2021 году был перенесен решением ИИХФ и состоялся в Риге.

Запрет не касается товаров, которые ввозятся для личного пользования, а также транспортных средств, которые зарегистрированы в странах ЕАЭС или временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС.