Форвард «Торпедо» Атанасов: «Сделаем все возможное, чтобы привезти Кубок Гагарина в Нижний Новгород»

Василий Атанасов намерен выиграть Кубок Гагарина в составе «Торпедо».

– Вам нравится в Нижнем Новгороде?

– Я с первого взгляда влюбился в этот город, когда увидел главную улицу и ледовый дворец. Здесь я дебютировал в , и когда впервые вышел на матч – увидел этот антураж, как болельщики поддерживают любимую команду. Это дорогого стоит!

Нижний Новгород – очень красивый город с большой историей, и если в эту тему углубиться, то можно узнать о нем много интересного.

– Вы хорошо знаете историю своего клуба?

– До того, как переезжал сюда, я не углублялся в историю клуба. Когда в раздевалке начали появляться фотографии легенд « », я начал осознавать, что клуб и вправду с очень богатой историей, долгой и интересной. Мы эту историю продолжаем. Было бы здорово увидеть там и свой портрет (улыбается).

– Ваш контракт действует до 2024 года. Как считаете, успеете ли выиграть здесь еще и Кубок Гагарина?

– Конечно, успеем! Мы работаем в этом направлении и сделаем все возможное, чтобы привезти в Нижний Новгород, – сказал форвард «Торпедо».