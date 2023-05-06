Форвард «Торпедо» Атанасов: «Сделаем все возможное, чтобы привезти Кубок Гагарина в Нижний Новгород»

Теги Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов намерен выиграть Кубок Гагарина в составе «Торпедо».

– Вам нравится в Нижнем Новгороде?

– Я с первого взгляда влюбился в этот город, когда увидел главную улицу и ледовый дворец. Здесь я дебютировал в КХЛ, и когда впервые вышел на матч – увидел этот антураж, как болельщики поддерживают любимую команду. Это дорогого стоит!

Нижний Новгород – очень красивый город с большой историей, и если в эту тему углубиться, то можно узнать о нем много интересного.

– Вы хорошо знаете историю своего клуба?

– До того, как переезжал сюда, я не углублялся в историю клуба. Когда в раздевалке начали появляться фотографии легенд «Торпедо», я начал осознавать, что клуб и вправду с очень богатой историей, долгой и интересной. Мы эту историю продолжаем. Было бы здорово увидеть там и свой портрет (улыбается).

– Ваш контракт действует до 2024 года. Как считаете, успеете ли выиграть здесь еще и Кубок Гагарина?

– Конечно, успеем! Мы работаем в этом направлении и сделаем все возможное, чтобы привезти Кубок Гагарина в Нижний Новгород, – сказал форвард «Торпедо».

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11 комментариев

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Мосгорсуд
Желание хорошее....но это вряд ли)
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Алексей Алексей
Вася помечтай.
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Kazanest
КГ не Ваш уровень.
(без обид НН🤫)
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Eliza77
Да, надо кубок Гагарина в Нижний!
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Сидни Кросби 2
Желание одного мало,нужно ещё и бабло.
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barsik94
Атанасову всегда чуть-чуть мозгов не хватало. Талант-то и мастерство есть, безусловно
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Дядя Федор Макларен
До сих пор не приземлился после Чайки видимо
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Матроскин52
Если есть мечта, то почему ее не достичь? Хорошо когда есть цель! Вы бейтесь, а болельщики вас поддержат!
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Michael 1994
Талант и характер есть у этого парня, но не хватит сил у нижнего играть против топов лиги
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Сергей Орлов
Если только украсть его из музея ЦСКА)
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