ЧМ-2023. Дивизион 1B. Украина и Япония сыграют за повышение в классе, Сербия против Нидерландов, Эстония – Китай

В Таллине завершается чемпионат мира в дивизионе 1В.

Победитель турнира определится в матче между сборными Японии и Украины. В следующем году он сыграет в дивизионе 1А (подэлитном).

Последняя команда опустится во второй дивизион. За право участия в турнире на следующий год сыграют команды Сербии и Нидерландов.

Вылетевшую команду в следующем году заменит сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.

ЧМ-2023

1В

Сербия – Нидерланды – 12:30

Эстония – Китай – 16:00

Япония – Украина – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: Япония – 12 (4), Украина – 10 очков (4 матча), Эстония – 5 (4), Китай – 5 (4), Нидерланды – 3 (4), Сербия – 1 (4).