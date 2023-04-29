ЧМ-2023. Дивизион 1B. Украина и Япония сыграют за повышение в классе, Сербия против Нидерландов, Эстония – Китай

Теги результаты сборная Украины сборная Японии сборная Эстонии сборная Нидерландов сборная Сербии Сборная Китая по хоккею ЧМ-2023 (первый дивизион) Хоккей

В Таллине завершается чемпионат мира в дивизионе 1В.

Победитель турнира определится в матче между сборными Японии и Украины. В следующем году он сыграет в дивизионе 1А (подэлитном).

Последняя команда опустится во второй дивизион. За право участия в турнире на следующий год сыграют команды Сербии и Нидерландов. 

Вылетевшую команду в следующем году заменит сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.

ЧМ-2023

Дивизион

Сербия – Нидерланды – 12:30

Эстония – Китай – 16:00

Япония – Украина – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Положение команд: Япония – 12 (4), Украина – 10 очков (4 матча), Эстония – 5 (4), Китай – 5 (4), Нидерланды – 3 (4), Сербия – 1 (4).

6 комментариев

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Rialto 82
Вперед самураи!
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Iuasamotu
Вперёд козаки!
+5
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ndd17
С каждым матчем на турнире Украина выглядит все лучше. Надеюсь сегодня эта традиция продолжится. Удачи, Украина!
+4
-2
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парэдокс
Польша ушла из 1Б и сразу у Японии и Украины шансы на повышение появились :)
+1
0
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sergey para
Ответ Rialto 82
Вперед самураи!
Курилы этим парням
+2
-1
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Iuasamotu
Ответ sergey para
Курилы этим парням
И Сахалин с Камчаткой пусть забирают, ибо всё-равно добро пропадает
+2
-1
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