ЧМ-2023. Дивизион 1B. Украина и Япония сыграют за повышение в классе, Сербия против Нидерландов, Эстония – Китай
В Таллине завершается чемпионат мира в дивизионе 1В.
Победитель турнира определится в матче между сборными Японии и Украины. В следующем году он сыграет в дивизионе 1А (подэлитном).
Последняя команда опустится во второй дивизион. За право участия в турнире на следующий год сыграют команды Сербии и Нидерландов.
Вылетевшую команду в следующем году заменит сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.
ЧМ-2023
Дивизион 1В
Сербия – Нидерланды – 12:30
Эстония – Китай – 16:00
Япония – Украина – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: Япония – 12 (4), Украина – 10 очков (4 матча), Эстония – 5 (4), Китай – 5 (4), Нидерланды – 3 (4), Сербия – 1 (4).
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