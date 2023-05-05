«Флорида» отыгралась с 0:2 в матче с «Торонто» (3:2), забив 3 гола за 10 минут. «Пантеры» ведут в серии 2-0

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Флорида» одержала волевую победу над «Торонто» (3:2) в матче 2-го раунда Кубка Стэнли.

К 12-й минуте «Пантерс» проигрывали со счетом 0:2, но в течение 10 минут сумели забросить три шайбы подряд и удержали победу, несмотря на превосходство «Лифс» по броскам в створ – 36:29.

Таким образом, «Флорида» ведет в серии 2-0.

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24 комментария

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Maxim Shumov
Торонто 19 лет не могли пройти первый раунд.
Похоже, на преодоление второго теперь потребуется столько же.
+56
0
+56
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Deathspell Omega
Ответ Maxim Shumov
Торонто 19 лет не могли пройти первый раунд. Похоже, на преодоление второго теперь потребуется столько же.
Столетний путь к Кубку складывается с 20-летнего преодоления каждого раунда. (с)
Преподобный Уэнделл Кларк, настоятель Церкви адептов святых Листьев.
+44
-3
+41
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RBS
В этой паре за Флориду!!! Бобу заиграть на свою зарплату и как можно дальше пройти!
+29
0
+29
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Рамиль Кизимов
Финал мечты, Флорида - Сиэттл всё ближе 😄
+30
-2
+28
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oberkorn
Болели торонты просили у санты только проход первого раунда, за второй желания загаданы видимо не были
+20
0
+20
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гилберт
Ответ Рамиль Кизимов
Финал мечты, Флорида - Сиэттл всё ближе 😄
Неспящие в Сиэттле против замерзших из Майами.
+15
0
+15
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кракадил
Даешь победную серию пантер из 10 матчей. Верим в Серёгу
+11
-1
+10
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Deathspell Omega
Ответ jonnysilverhand01
Флорида, что ты делаешь ?! Бобровский что ты стал есть на завтрак ?
Бобровский что ты стал есть на завтрак ?
_____________________________
Мишек поливает кленовым сиропом и ест....
+12
-2
+10
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srs
Ответ Maxim Shumov
Торонто 19 лет не могли пройти первый раунд. Похоже, на преодоление второго теперь потребуется столько же.
Чтобы пройти 1 раунд нужен О Райлли... чтобы пройти 2 раунда нужны два О Райлли?
+9
0
+9
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Deathspell Omega
Ответ 87mores
Восьмидесятилетний тогда
Не спорь с верующими.
+9
-1
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Rialto 82
Затащили 💪
+7
-1
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jonnysilverhand01
Флорида, что ты делаешь ?! Бобровский что ты стал есть на завтрак ?
+6
-1
+5
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sega megabitovich
а тут писали товарищи, что изи для Торонто, чуть ли не 4-0 в серии... возможно так и будет, только есть нюанс 😁
+6
-1
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Karabas
Ответ srs
Чтобы пройти 1 раунд нужен О Райлли... чтобы пройти 2 раунда нужны два О Райлли?
Переименовать Райлли в О’Райлли и дело в шляпе
+5
0
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Ришат Насибуллин
Мэтьюс и Ньюландер допустили сегодня серьезные ошибки, приведшие к голам
+4
0
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BomBerman
Пилюля "Бостон" действует до сих пор!
+3
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Юрий Богданов
кленовый контендер пока не могёт
+2
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srs
Ответ Maxim Shumov
Торонто 19 лет не могли пройти первый раунд. Похоже, на преодоление второго теперь потребуется столько же.
А ведь контракт того же Тавареса вряд ли может как то помешать Аризоне на первое время
+2
0
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гилберт
Прощай Торонто! Боби поймал своб игру.
+1
0
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Stan GL
Вот так, попустили в очередной раз лифчиков и это хорошо.
+2
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87mores
Ответ Deathspell Omega
Столетний путь к Кубку складывается с 20-летнего преодоления каждого раунда. (с) Преподобный Уэнделл Кларк, настоятель Церкви адептов святых Листьев.
Восьмидесятилетний тогда
+1
0
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