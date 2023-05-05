«Флорида» отыгралась с 0:2 в матче с «Торонто» (3:2), забив 3 гола за 10 минут. «Пантеры» ведут в серии 2-0

«Флорида» одержала волевую победу над «Торонто» (3:2) в матче 2-го раунда Кубка Стэнли.

К 12-й минуте «Пантерс» проигрывали со счетом 0:2, но в течение 10 минут сумели забросить три шайбы подряд и удержали победу, несмотря на превосходство «Лифс» по броскам в створ – 36:29.

Таким образом, « » ведет в серии 2-0.