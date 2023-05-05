«Торонто» нужно было упаковать ланч размером с Лиззо». Пи Кей Суббана и ESPN просят извиниться из-за шутки о рэперше

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли НХЛ ESPN Пи Кей Суббан музыка Питание дискриминация Хоккей

Пи Кей Суббан пошутил о размерах рэп-исполнительницы Лиззо.

История связана с первым матчем серии второго раунда Кубка Стэнли между «Торонто» и «Флоридой». Канадский клуб проиграл игру со счетом 2:4.

Ведущий ESPN Джон Баккигросс выразил мнение о том, что «Мэйпл Лифс» не хватило энергии в этом матче и заявил, что команде нужно было «упаковать ланч».

Пи Кей Суббан, бывший защитник клубов НХЛ и выигрывавший приз «Норрис Трофи» в 2013 году, является экспертом на телеканале, и, комментируя мысль Баккигросса, он пошутил о рэперше Лиззо.

«Слушайте, может быть, им нужно было упаковать ланч размером с Лиззо», – сказал Суббан.

Пользователи социальных сетей потребовали извинений от Суббана и телеканала ESPN. Ни одна из сторон не делала официальных заявлений.

Фото: instagram.com/lizzobeeating/

31 комментарий

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Maxim Shumov
Рэперша там реально огромная, еще и черная, косяк вышел. Но чернота самого Суббана является смягчающим обстоятельством.
+136
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k-kaprizov
Это было слишком толсто
+53
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+53
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iluvatar
Ответ Maxim Shumov
Рэперша там реально огромная, еще и черная, косяк вышел. Но чернота самого Суббана является смягчающим обстоятельством.
А вот если бы это сказал белый, страшно представить какой поток говна на него бы обрушился))
+40
-1
+39
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Den_94
Назвать жруху жрухой, при том что она явно давит на свой бодипозитив, т.е. признаёт себя толстой и ничего не хочет с этим делать - за что извиняться то?
+37
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Rialto 82
Это был просто чёрный юмор)
+20
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Хей-Хо, а ну пошли!
Вот это гамбургер )))))
+15
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memphis
Потом окажется, что они друзья и тетке даже польстил такой пассаж)
+13
-1
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Коршунов-73
Ну времена настали, ничего не скажи. Уж вроде негр пошутил про негра.. Все приличия соблюдены)
+10
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Den_94
Ответ East Far
Зачем ей что-то делать,если это генетика,по статистике генетически склонные к полноте люди живут больше склонных к худобе и тем более больше людей изнуряющих себя диетами и физическими нагрузками,когда гены всячески сопротивляются этому.
Это не гены - это лень. Я сам не особо стройный, но я не называю это нормальным и не заставляю остальных с этим соглашаться.
+11
-2
+9
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Misson
Ответ East Far
Зачем ей что-то делать,если это генетика,по статистике генетически склонные к полноте люди живут больше склонных к худобе и тем более больше людей изнуряющих себя диетами и физическими нагрузками,когда гены всячески сопротивляются этому.
А есть подтвержденная статистика? Что-то на ум приходит мало фактов относительно того, чтобы люди под 100 и более кило жили по 90+ лет. Среди них почти нет долгожителей. Зато если посмотрите на долгожителей, то почти все они средней или худощавой комплекции.
+8
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Илья Цветков
Жирная шутка
+8
-1
+7
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Oleg Kyakh-Ogly
Может ПиКею и прокатит. В принципе все по делу сказал . Чем он ее оскорбил?! Не хочешь что бы говорили , что ты толстая , худей.
+8
-1
+7
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ Deathspell Omega
Не жирная, а бодипозитивная. Много вы понимаете в современной эстраде...
Бодибегемотная
+5
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TBFTT
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Вот это гамбургер )))))
Двойной биг спешал
+5
0
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Misson
Ответ Misson
Это легко сделать визуально. Забейте в Гугле запрос "долгожители" и посмотрите на фотографии долгожителей. Среди них людей комплекции Лиззо вы увидите единицы.
Вот вам в помощь. 100 документально подтвержденных долгожителей, начиная с 19 века. Посмотрел профили первых 30, среди них всего пара человек с приличным весом. Можете сами прочитать и посмотреть. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
+3
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Misson
Ответ iron_m
А есть подтвержденная статистика?))
Это легко сделать визуально. Забейте в Гугле запрос "долгожители" и посмотрите на фотографии долгожителей. Среди них людей комплекции Лиззо вы увидите единицы.
+2
0
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ East Far
Зачем ей что-то делать,если это генетика,по статистике генетически склонные к полноте люди живут больше склонных к худобе и тем более больше людей изнуряющих себя диетами и физическими нагрузками,когда гены всячески сопротивляются этому.
а жрать 33 коровы на ужин их тоже гены заставляют?
+1
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Марсель Объелся
Лиззо же самоироничная девушка, не думаю что она это критически воспринимает. Озабоченной общественности надо успокоиться
+1
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Жора где ты был?
У этой Лиззо кстати есть клип с огромным количеством людей, где нет ни одного белого!
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Родион Горбачев
У Лиззо замечательное чувство юмора, она думаю поржет)
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bress10
Notorious B.I.G. ты ли это?
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Deathspell Omega
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
Бодибегемотная
Хорошо.
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Николай Карпенко
Ответ Maxim Shumov
Рэперша там реально огромная, еще и черная, косяк вышел. Но чернота самого Суббана является смягчающим обстоятельством.
Расистского вроде ничего не сказал, только фэтшейминг))). Или какие там у них сейчас правила?Если что-то нелицеприятное говоришь про афроамериканца - это автоматически расизм?
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Сергей Носков
Зачем выкладывать фото этой мерзости???
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el shaarawy92
думаю Суббан с ней хорошо знаком, поэтому так и пошутил , ну или Суббан совсем отчаянный, такие шутки позволять себе, в такое время😆
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