«Торонто» нужно было упаковать ланч размером с Лиззо». Пи Кей Суббана и ESPN просят извиниться из-за шутки о рэперше
Пи Кей Суббан пошутил о размерах рэп-исполнительницы Лиззо.
История связана с первым матчем серии второго раунда Кубка Стэнли между «Торонто» и «Флоридой». Канадский клуб проиграл игру со счетом 2:4.
Ведущий ESPN Джон Баккигросс выразил мнение о том, что «Мэйпл Лифс» не хватило энергии в этом матче и заявил, что команде нужно было «упаковать ланч».
Пи Кей Суббан, бывший защитник клубов НХЛ и выигрывавший приз «Норрис Трофи» в 2013 году, является экспертом на телеканале, и, комментируя мысль Баккигросса, он пошутил о рэперше Лиззо.
«Слушайте, может быть, им нужно было упаковать ланч размером с Лиззо», – сказал Суббан.
Пользователи социальных сетей потребовали извинений от Суббана и телеканала ESPN. Ни одна из сторон не делала официальных заявлений.
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