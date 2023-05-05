«Торонто» нужно было упаковать ланч размером с Лиззо». Пи Кей Суббана и ESPN просят извиниться из-за шутки о рэперше

Пи Кей Суббан пошутил о размерах рэп-исполнительницы Лиззо.

История связана с первым матчем серии второго раунда Кубка Стэнли между « » и «Флоридой». Канадский клуб проиграл игру со счетом 2:4.

Ведущий ESPN Джон Баккигросс выразил мнение о том, что «Мэйпл Лифс» не хватило энергии в этом матче и заявил, что команде нужно было «упаковать ланч».

, бывший защитник клубов и выигрывавший приз «Норрис Трофи» в 2013 году, является экспертом на телеканале, и, комментируя мысль Баккигросса, он пошутил о рэперше Лиззо.

«Слушайте, может быть, им нужно было упаковать ланч размером с Лиззо», – сказал Суббан.

Пользователи социальных сетей потребовали извинений от Суббана и телеканала ESPN. Ни одна из сторон не делала официальных заявлений.

Фото: instagram.com/lizzobeeating/