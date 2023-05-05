«Ребятам тяжело сдать допинг-пробу после матча – жидкостные вещи, ждали их по часу. Если кто-то питает иллюзии, что ЦСКА на гормонах… Смешно». Есмантович о контроле

Теги ЦСКА допинг КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович Хоккей

Игорь Есмантович исключил вероятность употребления допинга игроками ЦСКА.

Армейцы победили «Ак Барс» (4-3) в финале и выиграли Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

– Необходимо снять несколько вопросов, касающихся прессы, касающихся, наверное, наших доброжелателей или недоброжелателей. В каждой серии нас по нескольку раз проверяли допинговые офицеры. Это было и с питерским СКА, это было и с «Ак Барсом», причем…

– По традиции в пять утра?

– Нет-нет, по традиции приходят после матча. Но традиция в этом году как-то поменялась не в нашу сторону. Приходили обычно, когда мы играли на выезде. В связи с тем, что тяжело сходить ребятам сдать пробу после матча – есть определенные жидкостные вещи – нам приходилось ждать ребят в самолете по часу-полтора.

Но все это было, естественно, сделано как положено, со всеми вещами, касающимися протокольных моментов, – когда мы не знаем, естественно. Они были, есть и будут.

Если кто-то питает иллюзии, что ЦСКА там на каких-то гормонах, на какой-то ерунде еще… Смешно вообще слышать. Непрофессионально, – сказал президент ЦСКА.

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6 комментариев

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*BG*
Ответ genowayy
Да кто вообще об этом говорил? Перед кем оправдываешься?
В комментах, как минимум, такие обвинения выдвигают периодически.
Может он комменты почитывает на досуге.
+2
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Карел Гот
Ответ genowayy
Да кто вообще об этом говорил? Перед кем оправдываешься?
Видимо, ему задали вопрос, на который он отвечает
+2
0
+2
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genowayy
Да кто вообще об этом говорил? Перед кем оправдываешься?
+1
0
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zakirshah
Навверно вспомнил Емелина в финале Ак барс-Авангард
0
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ЧакЧак
ну обычно после такого количества игр обычно сдуваются.....но поняшки бегали на ура...
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