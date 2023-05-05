«Ребятам тяжело сдать допинг-пробу после матча – жидкостные вещи, ждали их по часу. Если кто-то питает иллюзии, что ЦСКА на гормонах… Смешно». Есмантович о контроле

Игорь Есмантович исключил вероятность употребления допинга игроками ЦСКА.

Армейцы победили «Ак Барс» (4-3) в финале и выиграли во втором сезоне подряд.

– Необходимо снять несколько вопросов, касающихся прессы, касающихся, наверное, наших доброжелателей или недоброжелателей. В каждой серии нас по нескольку раз проверяли допинговые офицеры. Это было и с питерским СКА, это было и с «Ак Барсом», причем…

– По традиции в пять утра?

– Нет-нет, по традиции приходят после матча. Но традиция в этом году как-то поменялась не в нашу сторону. Приходили обычно, когда мы играли на выезде. В связи с тем, что тяжело сходить ребятам сдать пробу после матча – есть определенные жидкостные вещи – нам приходилось ждать ребят в самолете по часу-полтора.

Но все это было, естественно, сделано как положено, со всеми вещами, касающимися протокольных моментов, – когда мы не знаем, естественно. Они были, есть и будут.

Если кто-то питает иллюзии, что ЦСКА там на каких-то гормонах, на какой-то ерунде еще… Смешно вообще слышать. Непрофессионально, – сказал президент .