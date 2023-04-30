Третьяк о желании Менелла получить гражданство: «Он еще должен доказать, что достоин выступать за сборную России. У нас высокая конкуренция»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк КХЛ Динамо Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

Владислав Третьяк оценил желание американца Бреннан Менелл получить российское гражданство.

– Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что хочет не только принять российское гражданство, но и готов выступать за сборную России. Как к этому относитесь вы, как президент ФХР?

– Американцы хотят получить российский паспорт? Это его личное дело. У каждого человека есть свое право – он может подать на гражданство.

Если у Менелла есть такое желание… Но он еще должен доказать, что достоин выступать за сборную России. У нас высокая конкуренция.

– Не является ли это следствием того, что ФХР сократила лимит на легионеров с пяти до трех на клуб? Вот иностранцы и решили взять паспорт РФ.

– Я не думаю. У нас есть команды, в которых вообще легионеров нет. Их в КХЛ около десятка. И у Менелла всегда есть возможность перейти в другой клуб. Хорошего игрока всегда возьмут.

А теперь количество иностранцев в КХЛ еще больше сократится. Во‑первых, работает потолок зарплат.

Во‑вторых, вряд ли кто к нам массово поедет.

А у тех легионеров, кто остались в КХЛ, возникают проблемы со своими федерациями. Их же не берут в сборные, не везут на чемпионаты мира, подвергают обструкции, – сказал президент Федерации хоккея России.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slanselap
Он вполне достоин. В отличие от старого коррупционера не достойного поста главы ФХР.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
"... и все остальные нам завидуют"(c)😁
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oldgordon
Наверное он всю жизнь мечтал играть против сборной Белоруссии
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Ведунов
"Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите!"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pizzatcarizza
Ответ oldgordon
Наверное он всю жизнь мечтал играть против сборной Белоруссии
8 раз)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий