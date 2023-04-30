Третьяк о желании Менелла получить гражданство: «Он еще должен доказать, что достоин выступать за сборную России. У нас высокая конкуренция»
Владислав Третьяк оценил желание американца Бреннан Менелл получить российское гражданство.
– Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что хочет не только принять российское гражданство, но и готов выступать за сборную России. Как к этому относитесь вы, как президент ФХР?
– Американцы хотят получить российский паспорт? Это его личное дело. У каждого человека есть свое право – он может подать на гражданство.
Если у Менелла есть такое желание… Но он еще должен доказать, что достоин выступать за сборную России. У нас высокая конкуренция.
– Не является ли это следствием того, что ФХР сократила лимит на легионеров с пяти до трех на клуб? Вот иностранцы и решили взять паспорт РФ.
– Я не думаю. У нас есть команды, в которых вообще легионеров нет. Их в КХЛ около десятка. И у Менелла всегда есть возможность перейти в другой клуб. Хорошего игрока всегда возьмут.
А теперь количество иностранцев в КХЛ еще больше сократится. Во‑первых, работает потолок зарплат.
Во‑вторых, вряд ли кто к нам массово поедет.
А у тех легионеров, кто остались в КХЛ, возникают проблемы со своими федерациями. Их же не берут в сборные, не везут на чемпионаты мира, подвергают обструкции, – сказал президент Федерации хоккея России.
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