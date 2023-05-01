«Авангард» обменял 20-летнего Давыдова в «Северсталь» на 21-летнего Соловьева

«Авангард» и «Северстали» произвели обмен хоккеистами.

В « » перешел 21-летний нападающий Дмитрий Соловьев.

В сезоне-2021/22 форвард набрал 54 (18+36) очков за «Алмаз» в 62 матчах регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги.

20-летний защитник Тимофей Давыдов стал игроком « ».

Хоккеист провел 11 матчей за «Авангард» в прошедшем сезоне Фонбет чемпионата .

В розыгрыше Кубка Харламова игрок выступал за «Омских Ястребов». Давыдов набрал 6 (2+4) очков в 17 играх плей-офф.