«Авангард» обменял 20-летнего Давыдова в «Северсталь» на 21-летнего Соловьева
«Авангард» и «Северстали» произвели обмен хоккеистами.
В «Авангард» перешел 21-летний нападающий Дмитрий Соловьев.
В сезоне-2021/22 форвард набрал 54 (18+36) очков за «Алмаз» в 62 матчах регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги.
20-летний защитник Тимофей Давыдов стал игроком «Северстали».
Хоккеист провел 11 матчей за «Авангард» в прошедшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
В розыгрыше Кубка Харламова игрок выступал за «Омских Ястребов». Давыдов набрал 6 (2+4) очков в 17 играх плей-офф.
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