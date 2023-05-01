Генменеджер «Торпедо» подтвердил, что Козырев возглавит «Северсталь»
Андрей Козырев займет пост главного тренера «Северстали».
«Козырев переходит в «Северсталь» в качестве главного тренера», – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.
В прошедшем сезоне специалист работал в тренерском штабе нижегородского клуба под руководством Игоря Ларионова.
Таким образом, Андрей Козырев сменит Андрея Разина на должности главного тренера «Северстали».
В прошлом сезоне череповецкая команда заняла седьмое место в таблице Западной конференции и проиграла ЦСКА (3-4 в серии) в серии первого раунда Кубка Гагарина.
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