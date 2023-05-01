Генменеджер «Торпедо» подтвердил, что Козырев возглавит «Северсталь»

Теги Северсталь Торпедо Андрей Козырев КХЛ ТАСС Максим Гафуров Хоккей

Андрей Козырев займет пост главного тренера «Северстали».

«Козырев переходит в «Северсталь» в качестве главного тренера», – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

В прошедшем сезоне специалист работал в тренерском штабе нижегородского клуба под руководством Игоря Ларионова.

Таким образом, Андрей Козырев сменит Андрея Разина на должности главного тренера «Северстали».

В прошлом сезоне череповецкая команда заняла седьмое место в таблице Западной конференции и проиграла ЦСКА (3-4 в серии) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

6 комментариев

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Евгений - 79
Даже интересно как теперь Торпедо будет выглядеть. Не умоляю заслуг Профессора. Но как понимаю многое держалось на Козыреве. Ну а ему удачи в самостоятельном плавании
+4
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Dundee
Воеводин, был бы хорошей заменой. Но отдали в Питер
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Александ Бородачёв
Конечно я не против перехода Козырева,но.Но я бы ему не советовал этого делать.Не всегда помошник может стать главным.
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Snow11
Слава богу, сплавили бездаря !!. Единственная фигура вызывавшая вопросы в штабе Торпедо. Кроме хипстерских бородки, очков и попытки делать умное лицо , ничем не запомнился
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Krypton92
Ответ alklimov2018
Что там держалось на Козыреве? Одна из худших оборон в лиге? Торпедо перекрестилось наверное.
В каком месте она одна из худших?
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