Генменеджер «Торпедо» подтвердил, что Козырев возглавит «Северсталь»

Андрей Козырев займет пост главного тренера «Северстали».

«Козырев переходит в « » в качестве главного тренера», – сказал генеральный менеджер « » .

В прошедшем сезоне специалист работал в тренерском штабе нижегородского клуба под руководством Игоря Ларионова.

Таким образом, сменит Андрея Разина на должности главного тренера «Северстали».

В прошлом сезоне череповецкая команда заняла седьмое место в таблице Западной конференции и проиграла ЦСКА (3-4 в серии) в серии первого раунда Кубка Гагарина.