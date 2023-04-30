Алистров, Кульбаков, Суворов, Скоренов и Белевич вошли в состав сборной Беларуси на матчи с «Россией 25»
Стал известен состав сборной Беларуси на матчи с командой России до 25 лет.
В состав белорусской команды попали 18 хоккеистов из КХЛ.
Вратари: Алексей Колосов, Константин Шостак (оба – «Динамо» Минск), Иван Кульбаков («Торпедо»).
Защитники: Даниил Бокун («Торпедо»), Сергей Сапего («Динамо» Минск), Владислав Еременко («Металлург»), Константин Волочко, Кирилл Гришков (оба – «Шинник»), Тимофей Ковгореня («Юность»), Никита Жихарев («Гомель»), Олег Пожиган («Шахтер»), Сергей Романович, Данила Паливко (оба – «Неман»).
Нападающие: Владимир Алистров, Роман Горбунов, Игорь Мартынов, Никита Пышкайло, Валентин Демченко, Степан Звягин, Егор Игнатенко, Вадим Мороз, Александр Суворов (все – «Динамо» Минск), Александр Скоренов («Динамо» Москва), Андрей Белевич («Торпедо»), Василий Филяев («Горняк»), Даниил Липский, Егор Бориков («Шинник»), Арсений Ковгореня («Юность»), Егор Чезганов («Спартак»), Иван Секерин («Гомель»).
Главный тренер – Дмитрий Квартальнов. Тренеры – Павел Перепехин, Александр Андриевский, Андрей Мезин, Дмитрий Астапенко. Генеральный менеджер – Михаил Грабовский.
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