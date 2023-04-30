Алистров, Кульбаков, Суворов, Скоренов и Белевич вошли в состав сборной Беларуси на матчи с «Россией 25»

Теги Торпедо Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск КХЛ Даниил Бокун Иван Кульбаков Андрей Белевич Сергей Романович Владислав Еременко Игорь Мартынов Василий Филяев Сергей Сапего Александр Скоренов Никита Пышкайло Владимир Алистров Роман Горбунов Олег Пожиган Валентин Демченко Алексей Колосов Иван Секерин Данила Паливко Константин Шостак Егор Чезганов Александр Суворов Тимофей Ковгореня Никита Жихарев Егор Игнатенко Вадим Мороз Даниил Липский Степан Звягин сборная России U25 Хоккей

Стал известен состав сборной Беларуси на матчи с командой России до 25 лет.

В состав белорусской команды попали 18 хоккеистов из КХЛ.

Вратари: Алексей Колосов, Константин Шостак (оба – «Динамо» Минск), Иван Кульбаков («Торпедо»).

Защитники: Даниил Бокун («Торпедо»), Сергей Сапего («Динамо» Минск), Владислав Еременко («Металлург»), Константин Волочко, Кирилл Гришков (оба – «Шинник»), Тимофей Ковгореня («Юность»), Никита Жихарев («Гомель»), Олег Пожиган («Шахтер»), Сергей Романович, Данила Паливко (оба – «Неман»).

Нападающие: Владимир Алистров, Роман Горбунов, Игорь Мартынов, Никита Пышкайло, Валентин Демченко, Степан Звягин, Егор Игнатенко, Вадим Мороз, Александр Суворов (все – «Динамо» Минск), Александр Скоренов («Динамо» Москва), Андрей Белевич («Торпедо»), Василий Филяев («Горняк»), Даниил Липский, Егор Бориков («Шинник»), Арсений Ковгореня («Юность»), Егор Чезганов («Спартак»), Иван Секерин («Гомель»).

Главный тренер – Дмитрий Квартальнов. Тренеры – Павел Перепехин, Александр Андриевский, Андрей Мезин, Дмитрий Астапенко. Генеральный менеджер – Михаил Грабовский.

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