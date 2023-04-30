Каменев о СКА: «Играл – громко сказано. Мучился. Играть мне не давали. Когда оказался в ЦСКА, началась другая история»
Владислав Каменев признался, что ему не давали играть в СКА.
Нападающий перешел в ЦСКА из СКА по ходу сезона-2021/22.
– В ЦСКА есть четыре человека, систематически портящие настроение СКА. Это Константин Окулов, Михаил Григоренко, Андрей Светлаков и вы. Что у вас к этому сопернику?
– Отвечу за себя. Не секрет, что я играл в Питере. Ну как играл… Играл – громко сказано… Скорее, мучился. Толком играть мне не давали.
– Выходя в четвертом звене, в хоккей наиграться сложно, согласен.
– Когда оказался в ЦСКА, началась другая история. Благодарен руководству московского клуба, которые произвели этот обмен. Спасибо тренерам, что поверили.
Поставили играть с такими классными партнерами.
Весь сезон я провел в тройке с Сережей Плотниковым и Костей Окуловым. Думаю, у нас неплохо получается. Спасибо им за такую игру, – сказал нападающий ЦСКА.
Или Серёга тренер.Или рома типо тренер.