Каменев о СКА: «Играл – громко сказано. Мучился. Играть мне не давали. Когда оказался в ЦСКА, началась другая история»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Владислав Каменев Хоккей

Владислав Каменев признался, что ему не давали играть в СКА.

Нападающий перешел в ЦСКА из СКА по ходу сезона-2021/22.

– В ЦСКА есть четыре человека, систематически портящие настроение СКА. Это Константин Окулов, Михаил Григоренко, Андрей Светлаков и вы. Что у вас к этому сопернику?

– Отвечу за себя. Не секрет, что я играл в Питере. Ну как играл… Играл – громко сказано… Скорее, мучился. Толком играть мне не давали.

– Выходя в четвертом звене, в хоккей наиграться сложно, согласен.

– Когда оказался в ЦСКА, началась другая история. Благодарен руководству московского клуба, которые произвели этот обмен. Спасибо тренерам, что поверили.

Поставили играть с такими классными партнерами.

Весь сезон я провел в тройке с Сережей Плотниковым и Костей Окуловым. Думаю, у нас неплохо получается. Спасибо им за такую игру, – сказал нападающий ЦСКА.

6 комментариев

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Александр Смирнов
А типа он в Колорадо играл не мучился , а тут Питер денег насыпал , вытащил в Россию и играть не дал... А может просто не показал того , что от него ждали? 5+1 в 30 матчах так то не шибко густо... Святой мученик... Рано или поздно уйдут его из ЦСКА и поедет по периферии миллионов за 20 в год : Нижнекамск , Тольятти, Владивосток... Ну в СКА его точно не позовут на хороший контракт. Собственно и не велика потеря
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Владимир
Согласен!! Серёга был супер хоккеистом, теперь супер тренер... Красавчик!! А ска это не команда.. Это много команд, которые не могут собрать в одну кучу.. А ЦСКА могут.. Причём в ЦСКА нет звёзд.. Да, они богатые.. Но они платят хоккеистам хорошие деньги не за имя и не звездность.. Они платят им ТОЛЬКО ЗА ИХ ИГРУ!!! И это правильно!!!
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Олег
Вот и ответ, кто как прокачивает игроков.
Или Серёга тренер.Или рома типо тренер.
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kso77
Хороший парень уезжай в НХЛ , в РОссии у тебя перспектив нет , только деньги ...
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Владимир
Рома не тренер... Для Ромы ска и сборная просто удовлетворение своего Я!! Мне и удивительно, почему элита и ветераны нашего хоккея поддерживают его... Неужели у нашей хоккейной элиты нет своего мнения.. Вот это пополизание меня и бесит.. Противно читать, как они говорят, что рома крутой... Завтра они будут играть у нас, в Челябинске... Не пойду, не хочу... Был бы Серёга тренером, пошёл бы обязательно!!
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Александр Смирнов
Ответ kso77
Хороший парень уезжай в НХЛ , в РОссии у тебя перспектив нет , только деньги ...
он уже там был. и как-то не особо пришелся ко двору.
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