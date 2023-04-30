Вратарь СКА Николаев: «С ЦСКА было полегче в плей-офф, чем с остальными. Я особо не уставал, просто мастеровитая команда, поэтому выиграли у нас»

Дмитрий Николаев заявил, что не особо уставал в серии с ЦСКА.

СКА проиграл со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

«Как раз с ЦСКА было полегче, чем с остальными командами в плей-офф.

Может, полевым игрокам было тяжелее, но я в принципе особо не уставал. Просто хорошая мастеровитая команда, давно играет, поэтому получилось выиграть у нас», – сказал вратарь СКА.

В финале ЦСКА победил «Ак Барс» (4-3 в серии) и выиграл во втором сезоне подряд.