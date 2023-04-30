Вратарь СКА Николаев: «С ЦСКА было полегче в плей-офф, чем с остальными. Я особо не уставал, просто мастеровитая команда, поэтому выиграли у нас»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Дмитрий Николаев Хоккей

Дмитрий Николаев заявил, что не особо уставал в серии с ЦСКА.

СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

«Как раз с ЦСКА было полегче, чем с остальными командами в плей-офф.

Может, полевым игрокам было тяжелее, но я в принципе особо не уставал. Просто хорошая мастеровитая команда, давно играет, поэтому получилось выиграть у нас», – сказал вратарь СКА.

В финале ЦСКА победил «Ак Барс» (4-3 в серии) и выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

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7 комментариев

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Booligan
Они тоже особо не уставали, на расслабоне вам 2-3 закидывали когда надо и играли по счёту, чтобы не унижать совсем. Все остальные соперники ЦСКА заставляли выкладываться по полной, а у вас в соперниках кто был, дохлый Минск и Торпедо, которое вообще без опыта плей-офф
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Melnikov1968
"Здесь мерилом работы считают усталость" (с) Конечно, полегче. Огребли в одну калитку, а сейчас можно и кулаками помахать. Смешно читать эту ерунду, заразу подхватил от Ротенберга.
+9
-2
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Vagner01
Да мы и не напрягались! На классе прошли! Самая лёгкая серия для нас была!
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Сергей Чумак
Фигню сморозил
Там просто Серега Федоров, а у вас валенок
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Костя Кот
звучит жалко
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Василий Пупкин
А что там уставать? Доставай шайбы из сетки своих ворот и всё. Шайба-то она не особо тяжёлая, не надорвёшься.
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