Билялов об «Ак Барсе»: «Сезон удачный, но есть обида из‑за того, что проиграли. Мы могли выиграть у ЦСКА»
Тимур Билялов считает, что «Ак Барс» мог обыграть ЦСКА в финале Кубка Гагарина.
«Ак Барс» уступил ЦСКА со счетом 2:3 в седьмом матче финальной серии.
– Как оцените сезон, учитывая, что в регулярном сезоне у «Ак Барса» были плохие отрезки, а в итоге – финал Кубка Гагарина?
– Вы сами сказали – мы выбрались из ужасной ситуации особенно для «Ак Барса».
Сыграли в финале, уступили в седьмой игре. Что можно еще сказать? Сезон удачный, но, к сожалению, есть обида из‑за того, что проиграли. Мы могли выиграть.
– В начале игры вы сделали впечатляющее спасение, остановили шайбу на ленточке. У вас было ощущение, что будете все ловить, все будет получаться после этого?
– В игре нет никаких ощущений. Просто играешь в свой хоккей. К сожалению, второй период для нас стал роковым.
– ЦСКА последние два года называют роботами, машинами. Сыграв семь матчей против них, вы почувствовали, что у них есть слабые места?
– Раз мы семь игр провели, наверное, есть. Мы могли выиграть. Но сыграли немного не так, как должны были.
– А в чем именно не так?
– Провалили второй период. Провалили в агрессии, пропустили ненужные голы.
– Можно ли сказать, что этот сезон лично для вас стал лучшим в карьере?
– Лучший плей‑офф – да. Регулярный чемпионат – нет. Плей‑офф – точно лучший.
– Как команда изменилась за эту неделю после того, как проигрывала 1-3?
– Просто верили друг в друга. Каждый день говорили, что мы сможем, нам нечего терять, будем биться до конца.
– Насколько сплоченный у «Ак Барса» коллектив в этом сезоне в сравнении с другими?
– В принципе сколько нахожусь в Казани, у нас очень хороший коллектив. Очень сплоченный. В плей‑офф мы стали еще сплоченнее, – сказал вратарь «Ак Барса».
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