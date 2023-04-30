Билялов об «Ак Барсе»: «Сезон удачный, но есть обида из‑за того, что проиграли. Мы могли выиграть у ЦСКА»

Тимур Билялов считает, что «Ак Барс» мог обыграть ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

«Ак Барс» уступил со счетом 2:3 в седьмом матче финальной серии.

– Как оцените сезон, учитывая, что в регулярном сезоне у «Ак Барса» были плохие отрезки, а в итоге – финал Кубка Гагарина?

– Вы сами сказали – мы выбрались из ужасной ситуации особенно для «Ак Барса».

Сыграли в финале, уступили в седьмой игре. Что можно еще сказать? Сезон удачный, но, к сожалению, есть обида из‑за того, что проиграли. Мы могли выиграть.

– В начале игры вы сделали впечатляющее спасение, остановили шайбу на ленточке. У вас было ощущение, что будете все ловить, все будет получаться после этого?

– В игре нет никаких ощущений. Просто играешь в свой хоккей. К сожалению, второй период для нас стал роковым.

– ЦСКА последние два года называют роботами, машинами. Сыграв семь матчей против них, вы почувствовали, что у них есть слабые места?

– Раз мы семь игр провели, наверное, есть. Мы могли выиграть. Но сыграли немного не так, как должны были.

– А в чем именно не так?

– Провалили второй период. Провалили в агрессии, пропустили ненужные голы.

– Можно ли сказать, что этот сезон лично для вас стал лучшим в карьере?

– Лучший плей‑офф – да. Регулярный чемпионат – нет. Плей‑офф – точно лучший.

– Как команда изменилась за эту неделю после того, как проигрывала 1-3?

– Просто верили друг в друга. Каждый день говорили, что мы сможем, нам нечего терять, будем биться до конца.

– Насколько сплоченный у «Ак Барса» коллектив в этом сезоне в сравнении с другими?

– В принципе сколько нахожусь в Казани, у нас очень хороший коллектив. Очень сплоченный. В плей‑офф мы стали еще сплоченнее, – сказал вратарь « ».