Президент ЦСКА: «Никакого отдыха. Будем объявлять новых хоккеистов. Изменений будет немного, думаю»

Теги ЦСКА возможные переходы КХЛ Игорь Есмантович Матч ТВ Хоккей

Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА скоро начнет объявлять новых игроков.

Вчера московский клуб стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, победив в финале «Ак Барс» (4-3, 3:2 в седьмом матче). 

«Мы были лучше по движению, по броскам, по времени держания шайбы. Заслуженно победили.

Завтра уже открывается трансферное окно. Никакого отдыха. Будем объявлять новых хоккеистов. Изменений, думаю, будет немного», – сказал президент московского клуба. 

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1 комментарий

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Руслан Х
Будут «грабить».🤷🏻‍♂️
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