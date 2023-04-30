Президент ЦСКА: «Никакого отдыха. Будем объявлять новых хоккеистов. Изменений будет немного, думаю»

Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА скоро начнет объявлять новых игроков.

Вчера московский клуб стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, победив в финале «Ак Барс» (4-3, 3:2 в седьмом матче).

«Мы были лучше по движению, по броскам, по времени держания шайбы. Заслуженно победили.

Завтра уже открывается трансферное окно. Никакого отдыха. Будем объявлять новых хоккеистов. Изменений, думаю, будет немного», – сказал президент московского клуба.

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