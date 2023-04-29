Ротенберг поздравил ЦСКА с Кубком Гагарина: «СКА уступил в мельчайших деталях в серии с будущим чемпионом»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил ЦСКА с победой в розыгрыше Кубка Гагарина.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» (3:2, 4-3 в серии) в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Поздравляю ЦСКА со вторым подряд Кубком Гагарина!

За финалом нынешнего плей-офф было приятно и очень интересно наблюдать – мы увидели равную борьбу, которая растянулась на все семь матчей. Все решили нюансы – сильнее в них оказались столичные армейцы.

Мы в своей серии с будущим чемпионом тоже сражались изо всех сил и также уступили в равной борьбе, в мельчайших деталях.

Тем не менее та серия многому нас научила – к следующему сезону подойдем в полной готовности и будем навязывать конкуренцию и действующему чемпиону, и другим сильным соперникам.

СКА тоже заканчивает сезон с трофеем – с Кубком Континента. Рассматриваем его как доказательство того, что наша команда уверенно двигается в правильном направлении. Продолжаем двигаться дальше!» – написал главный тренер СКА.

СКА уступил ЦСКА со счетом 2-4 в серии в финале Западной конференции.

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29 комментариев

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Артём Красавин
Самая лёгкая серия для ЦСКА была. Причем и по счету, и по игре
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Hell-On Earth
Ты то куда лезешь??
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Serge Vendino
В мельчайших деталях - главный тренер у ЦСКА есть
+11
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Melnikov1968
ЦСКА поздравь и этого достаточно. При чем здесь твой СКА?
+5
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Vagner01
Примазывается!
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Web_kz
В поздравлении ЦСКА Ротенберг в два раза больше сказал о СКА. Слава богу, хоть без упоминания "системы" обошлось.
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Игорь Игорев
Ответ Hell-On Earth
Ты то куда лезешь??
Газпром лезет в Роснефть. Коллаборация кланов. Обмен подписчиками. Хайп.
+3
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Олег
СКА уступил по тому, что ты типа тренер.
А Фёдоров профессионал ...
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Alexander91
«Проиграли чемпионам» оправдание для слабых
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Иосиф Сталин
Расскажите Роме, что его вместе с цацкой СКА по стенке размазали
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Гусеконь
Орлов: ЦСКА победил, потому что набрался чемпионского опыта на СКА
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avcgloronalduMU
так любой может сказать
и ротенберга ни один раз громили в этой серии, так что нет, ска пролетел как надо
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EuhenioV
Себя любимого упомянуть не забыл,причём именно это и являлось главной целью данного поздравления🙈
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Iv110
Прошло десять лет: «к следующему сезону подойдем в полной готовности»
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Марат Адилов
самое забавное во всей этой истории - только Йозе из всех побежденных тренеров сказал, что чемпионское окно цска закрывается))) по факту цска чемпион 2 сезона подряд и ребят старше 30 там не так много
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Игорь Игорев
Ответ Артём Красавин
Самая лёгкая серия для ЦСКА была. Причем и по счету, и по игре
Какая была самой сложной? Ярославль?
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servelat
Ответ Игорь Игорев
Какая была самой сложной? Ярославль?
Да и с Северсталью тоже
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Rudenzik
Ответ Гусеконь
Орлов: ЦСКА победил, потому что набрался чемпионского опыта на СКА
А СКА из одного города с Зенитом
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Альфред Салахов
Уш лё пок
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servelat
Смешной Вротенберг😁😁😁 не примажешься, физрук🤣🤣
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Nick Crosier
СКА уступил тем,что у клуба нет тренера.
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fda2000
Мельчаших?..
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Сергей Галынский
Мне вот интересно,он по бумажке это говорит или реально так думае🤦
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evil
в этом и Ромкина заслуга - если бы не проиграл, ЦСКА кубок бы не взяли
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jonnysilverhand01
Роман, уходи на пенсию или тренером в фигурное катание ! Подари стране праздник !
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