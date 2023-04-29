Ротенберг поздравил ЦСКА с Кубком Гагарина: «СКА уступил в мельчайших деталях в серии с будущим чемпионом»

Роман Ротенберг поздравил ЦСКА с победой в розыгрыше Кубка Гагарина.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» (3:2, 4-3 в серии) в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Поздравляю ЦСКА со вторым подряд Кубком Гагарина!

За финалом нынешнего плей-офф было приятно и очень интересно наблюдать – мы увидели равную борьбу, которая растянулась на все семь матчей. Все решили нюансы – сильнее в них оказались столичные армейцы.

Мы в своей серии с будущим чемпионом тоже сражались изо всех сил и также уступили в равной борьбе, в мельчайших деталях.

Тем не менее та серия многому нас научила – к следующему сезону подойдем в полной готовности и будем навязывать конкуренцию и действующему чемпиону, и другим сильным соперникам.

СКА тоже заканчивает сезон с трофеем – с Кубком Континента. Рассматриваем его как доказательство того, что наша команда уверенно двигается в правильном направлении. Продолжаем двигаться дальше!» – написал главный тренер СКА.

СКА уступил ЦСКА со счетом 2-4 в серии в финале Западной конференции.

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