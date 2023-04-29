Павел Порядин принял квалификационное предложение «Нефтехимика».

Об этом сообщает пресс-служба .

Контракт 26-летнего нападающего с клубом из Нижнекамска действует до 30 апреля этого года. «Нефтехимик» получил приоритетное право на заключение нового соглашения с хоккеистом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может выменять .

В этом сезоне на счету Павла 37 (22+15) очков в 67 играх за « » в регулярном чемпионате и 4 (2+2) очка в 6 встречах плей-офф.