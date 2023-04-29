Порядин принял квалификационное предложение «Нефтехимика»

Теги Нефтехимик КХЛ Павел Порядин Хоккей

Павел Порядин принял квалификационное предложение «Нефтехимика».

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Контракт 26-летнего нападающего с клубом из Нижнекамска действует до 30 апреля этого года. «Нефтехимик» получил приоритетное право на заключение нового соглашения с хоккеистом. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» может выменять Порядина.

В этом сезоне на счету Павла 37 (22+15) очков в 67 играх за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате и 4 (2+2) очка в 6 встречах плей-офф.

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1 комментарий

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*BG*
Какой Порядин ПОРЯДочным оказался. Молодец!
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