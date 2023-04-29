Зарипов о 7-м матче финала Кубка Гагарина: «Главную роль будет играть психология и минимум ошибок. Полный стадион сыграет очень большую роль для «Ак Барса»

Данис Зарипов рассказал, какие факторы будут ключевыми в седьмом матче финала Кубка Гагарина.

« » и проведут решающий матч финальной серии сегодня, 29 апреля. Игра пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.

– Четыре Кубка Гагарина из своих пяти вы выигрывали в семиматчевых сериях. Что выходит на первый план в решающих матчах?

– Главную роль здесь будет играть психология и минимум ошибок. Команды будут стремиться сыграть максимально четко. Тут никаких рисков мы точно не увидим. Игра будет максимально напряженной и ответственной.

Но сегодня я уверен, что домашние трибуны, полный стадион сыграет очень большую роль для «Ак Барса», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина.