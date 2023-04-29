У Макара 65 очков в 60 матчах в плей-офф НХЛ. Больше на таком отрезке было лишь у 2 защитников в истории – Орра и Лича
Кэйл Макар сделал 2 результативные передачи в 6-м матче серии с «Сиэтлом» (4:1).
«Эвеланш» сравняли счет в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Кракеном» (3-3).
В активе 24-летнего Макара стало 5 (1+4) очков в 5 играх текущего плей-офф. За карьеру в кубковых матчах – 65 (16+49) очков в 60 играх.
Больше очков на таком же отрезке набирали только 2 защитника в истории НХЛ – Бобби Орр (73 очка в 60 играх, 22+51) и Брайан Лич (73 в 60, 25+48). Макар обошел Пола Коффи (64 в 60, 28+36).
Карьерный рекорд по очкам в плей-офф для защитников принадлежит Коффи (196 в 194 играх, 59+137).
1 комментарий