СКА выменял Старкова и Зинченко у «Витязя», отдав Цицюру и Кирсанова («Чемпионат»)

Теги СКА Витязь возможные переходы КХЛ Степан Старков Владислав Цицюра Кирилл Кирсанов Иван Зинченко Хоккей

СКА выменял у «Витязя» форвардов Степана Старкова и Ивана Зинченко.

Подмосковный клуб получил в сделке нападающего Владислава Цицюру и защитника Кирилла Кирсанова, как утверждает «Чемпионат». 

В прошедшем сезоне 23-летний Старков провел 67 матчей за «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (17+22) очков. В плей-офф на счету форварда 1 гол в 5 играх.

21-летний Зинченко в минувшем регулярном чемпионате набрал 7 (6+1) очков в 48 матчах. В плей-офф за 3 матча отметился заброшенной шайбой.

23-летний Цицюра сыграл 39 матчей в регулярке и набрал 6 (2+4) очков. В плей-офф провел 2 игры. 

20-летний Кирсанов провел 9 матчей в регулярке и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 5». В плей-офф не играл. 

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6 комментариев

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Rammstein2010
"Выменял" это топ
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Unnamed80
сосиска в очередной раз отдаёт мусор за основных игроков другого клуба. Самый омерзительный клуб в истории колхоз лиги, с еще более омерзительным ротынбергом во главе этого недоразумения
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LokoYarik
И после этого болелы в Питере думают и с чего же их клуб так недолюбливают
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bailen
хахахах
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ilya1809
Новые претенденты на звание "в Питере прокачивают игроков как не где", и "Школа года"
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Олег
Ответ Unnamed80
сосиска в очередной раз отдаёт мусор за основных игроков другого клуба. Самый омерзительный клуб в истории колхоз лиги, с еще более омерзительным ротынбергом во главе этого недоразумения
Поддерживаю!🤝
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