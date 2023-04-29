СКА выменял Старкова и Зинченко у «Витязя», отдав Цицюру и Кирсанова («Чемпионат»)

СКА выменял у «Витязя» форвардов Степана Старкова и Ивана Зинченко.

Подмосковный клуб получил в сделке нападающего и защитника , как утверждает «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 23-летний провел 67 матчей за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (17+22) очков. В плей-офф на счету форварда 1 гол в 5 играх.

21-летний в минувшем регулярном чемпионате набрал 7 (6+1) очков в 48 матчах. В плей-офф за 3 матча отметился заброшенной шайбой.

23-летний Цицюра сыграл 39 матчей в регулярке и набрал 6 (2+4) очков. В плей-офф провел 2 игры.

20-летний Кирсанов провел 9 матчей в регулярке и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 5». В плей-офф не играл.