СКА выменял Старкова и Зинченко у «Витязя», отдав Цицюру и Кирсанова («Чемпионат»)
СКА выменял у «Витязя» форвардов Степана Старкова и Ивана Зинченко.
Подмосковный клуб получил в сделке нападающего Владислава Цицюру и защитника Кирилла Кирсанова, как утверждает «Чемпионат».
В прошедшем сезоне 23-летний Старков провел 67 матчей за «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (17+22) очков. В плей-офф на счету форварда 1 гол в 5 играх.
21-летний Зинченко в минувшем регулярном чемпионате набрал 7 (6+1) очков в 48 матчах. В плей-офф за 3 матча отметился заброшенной шайбой.
23-летний Цицюра сыграл 39 матчей в регулярке и набрал 6 (2+4) очков. В плей-офф провел 2 игры.
20-летний Кирсанов провел 9 матчей в регулярке и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 5». В плей-офф не играл.
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