Серии до 4 побед начнутся с полуфиналов в следующем сезоне МХЛ. Ранее это касалось только финала

Полуфинальные серии МХЛ впредь будет проводиться до четырех побед.

Об этом сообщил вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея .

«В играют финал со спаренными матчами, так что наложения на финал КХЛ неизбежны.

Но на следующий год сделаем так, чтобы пятый, шестой и седьмой матч не пересекались.

А еще с полуфиналов в розыгрыше Кубка Харламова будут серии до четырех побед», – сказал Гуськов.

Прежде в Кубке Харламова только финальные серии проводились до четырех побед.