Серии до 4 побед начнутся с полуфиналов в следующем сезоне МХЛ. Ранее это касалось только финала

Теги Александр Гуськов КХЛ МХЛ Кубок Харламова Хоккей

Полуфинальные серии МХЛ впредь будет проводиться до четырех побед.

Об этом сообщил вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

«В МХЛ играют финал со спаренными матчами, так что наложения на финал КХЛ неизбежны.

Но на следующий год сделаем так, чтобы пятый, шестой и седьмой матч не пересекались.

А еще с полуфиналов в розыгрыше Кубка Харламова будут серии до четырех побед», – сказал Гуськов.

Прежде в Кубке Харламова только финальные серии проводились до четырех побед.

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