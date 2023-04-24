Где смотреть Ак Барс – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 29 апреля

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

В субботу, 29 апреля, сыграют Ак Барс и ЦСКА в седьмом матче финала Кубка Гагарина 2022/2023.

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Во сколько играют Ак Барс – ЦСКА

  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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