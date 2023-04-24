В субботу, 29 апреля, сыграют Ак Барс и ЦСКА в седьмом матче финала Кубка Гагарина 2022/2023.

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Игра пройдет на стадионе «Татнефть-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ак Барс – ЦСКА

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Кубок Гагарина 2022/2023: все новости