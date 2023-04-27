Федоров о 0:3 от «Ак Барса»: «Наши слова разошлись с делом. Движение ЦСКА оставляло желать лучшего. Общий фон – энергия не на нашей стороне»

Сергей Федоров назвал причины поражения от «Ак Барса».

ЦСКА уступил « » (0:3, 3-3 в серии) в шестом матче финала Кубка Гагарина.

– «Ак Барс – с победой. Наши слова разошлись с делом. Так сыграли, наверное… Наше движение оставляло желать лучшего. Что есть, то есть, готовимся к следующему матчу.

– ЦСКА нанес 80 бросков в сторону ворот, но не забил. Можно ли сказать, что у команды есть психологические трудности в связи с этим?

– Чего? Психологические трудности? Бросков не 80.

Сколько блокированных у «Ак Барса»? Сколько в створ у нас? Не знаю, что за психологические трудности. «Ак Барс» сыграл по шайбе хорошо.

Нам не удалось создать нужное количество моментов, чтобы дать себе шанс. Заслужили неплохое большинство, но не сложилось. Общий фон игры такой, что энергия не на нашей стороне.

– Каково психологическое состояние команды сейчас – после двух поражений?

– Нормальное, рабочее. Парни переживают. Все хотели другого результата, к сожалению, не получилось.

Думаю, все ребята расстроены. Хоккей – быстрая игра, поэтому мы попереживаем, завтра соберемся и будем готовиться к седьмой игре.

– Вы говорили, что не видите граблей, на которые наступил «Металлург» в прошлом сезоне. Но сейчас уже 3-3 в серии.

– «Металлург» – другая команда, это раз. Два – у нас был другой опыт, чем сейчас. Сейчас он тоже есть. Пока он не совсем положительный. Да, мы проиграли игру.

Но мы перегруппируемся и будем стараться подготовиться наилучшим образом к седьмой игре, показать хоккей, который приносит нам результат и удовольствие, – сказал главный тренер .