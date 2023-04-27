Гусев хочет получать более 100 млн рублей с учетом бонусов в случае перехода в «Динамо». В клубе склоняются к тому, чтобы принять требования («Матч ТВ»)

Никита Гусев хочет зарабатывать более 100 млн рублей в «Динамо».

Как сообщает «Матч ТВ», нападающий в случае перехода в московский клуб хочет получать более 100 млн рублей с учетом индивидуальных бонусов. В «Динамо» склоняются к тому, чтобы принять требования хоккеиста.

Срок соглашения со СКА рассчитан до 30 апреля 2024 года. Ранее появилась информация о том, что у него есть договоренность о расторжении контракта с клубом. На игрока претендуют « » и «Спартак».

По данным телеканала, 30‑летний форвард хотел бы зарабатывать в Москве как минимум не меньше, чем по действующему контракту (75+25 млн рублей в сезоне‑2023/24).

Гусев провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.

Напомним, нападающий пропустил три последних матча серии против ЦСКА. Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».