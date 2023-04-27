Гусев хочет получать более 100 млн рублей с учетом бонусов в случае перехода в «Динамо». В клубе склоняются к тому, чтобы принять требования («Матч ТВ»)

Теги СКА возможные переходы КХЛ Никита Гусев Динамо Матч ТВ деньги Хоккей

Никита Гусев хочет зарабатывать более 100 млн рублей в «Динамо».

Как сообщает «Матч ТВ», нападающий СКА в случае перехода в московский клуб хочет получать более 100 млн рублей с учетом индивидуальных бонусов. В «Динамо» склоняются к тому, чтобы принять требования хоккеиста.

Срок соглашения Гусева со СКА рассчитан до 30 апреля 2024 года. Ранее появилась информация о том, что у него есть договоренность о расторжении контракта с клубом. На игрока претендуют «Динамо» и «Спартак».

По данным телеканала, 30‑летний форвард хотел бы зарабатывать в Москве как минимум не меньше, чем по действующему контракту (75+25 млн рублей в сезоне‑2023/24).

Гусев провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.

Напомним, нападающий пропустил три последних матча серии против ЦСКА. Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

28 комментариев

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Аморалинни
Бонусы можно отдавать подарочными картами из КБ
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Ыжык
А потом за тыщу в Акбарс.
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Dinamik1
Надо брать.Потом за 1000 рублей в АК Барс и.ни.чего личного просто бизнес.
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Ебздрогыч
В Динамо зарплаты всех работников клуба в 2022 году составили около 400 млн рублей. И Гусев хочет 100? Забавно
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вперёд спартак
у вас уже был такой в лице Шипы, какой смысл?
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vizaslayer
Ну на пивас хватит и бутер с икрой тоже )
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Непристойное предложение
почему бы и не "развести" мусаров
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signori
Ответ Ебздрогыч
В Динамо зарплаты всех работников клуба в 2022 году составили около 400 млн рублей. И Гусев хочет 100? Забавно
ну так в тумбочку складывали, копили, теперь можно шикануть ) и Менелла, и Гусева, и черта в ступе
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Позитивный
Ответ Кеша
Кучка оболваненых писателей собрались . Вы в хоккей то играли хотя бы на пруду ?
Так здесь болельщиков Динамо мало совсем. Они не оболваненные, они завидуют….И в хоккей они не играли.
+2
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Позитивный
Ответ Сидни Кросби 2
Нарисуют ему сколько он хочет,а платить никто не будет.
Ты чей будешь?
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pztpzhmx66
Ответ Аморалинни
Бонусы можно отдавать подарочными картами из КБ
Кредитной картой ВТБ
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sammuilson
Кокорин бы согласился
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Сергей Кот
как по мне, стилистически-он вообще не подходит Динамо.
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ни первый_ни последний
динамо опомнитесь какие 100 млн
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гилберт
75 плюс 25? А что такое 25???
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Bulat89
Ну,один хрен надо валить из СКА и Вротенберга.
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svft
одни права на знаменитые Гусевское фирменное, Гусевское оригинальное чего стоят
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