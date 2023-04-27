Шипачев забил первый гол в финале с ЦСКА. У форварда «Ак Барса» 3 очка в 6 матчах серии

Теги Ак Барс ЦСКА видео КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев забросил первую шайбу в финальной серии с ЦСКА.

«Ак Барс» победил ЦСКА (3:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 3-3.

Нападающий казанцев Вадим Шипачев отличился во втором периоде при игре в большинстве, увеличив преимущество команды в счете – 2:0.

Этот гол стал первым для форварда по ходу этой серии. Также на его счету в прошлых пяти играх финала было две результативных передачи.

Всего в плей-офф Шипачев набрал 12 (4+8) очков в 23 матчах.

3 комментария

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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Все хорошо конечно,но если с кубком ,то будет отлично....
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