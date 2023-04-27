«Динамо» ведет переговоры о переходе Прохоркина из СКА и Коршкова из «Локомотива» («Матч ТВ»)

«Динамо» ведет переговоры о переходе Николая Прохоркина и Егора Коршкова.

Как сообщает «Матч ТВ», действующие клубы недовольны хоккеистами по неигровым причинам и активно ищут варианты для игроков в других командах.

Срок соглашения со рассчитан до 30 апреля 2025 года, контракт Коршкова с « » рассчитан до 30 апреля 2024 года. Игроки получают 70 и 55 млн рублей в год соответственно.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий набрал 12 (4+8) очков в 40 играх регулярного чемпионата. В 7 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 1 передача.

На счету 29-летнего форварда Прохоркина 1 передача в 3 играх регулярки и 4 (1+3) балла в 7 матчах плей-офф.

Гусев хочет получать более 100 млн рублей с учетом бонусов в случае перехода в «Динамо». В клубе склоняются к тому, чтобы принять требования («Матч ТВ»)