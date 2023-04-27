«Динамо» ведет переговоры о переходе Прохоркина из СКА и Коршкова из «Локомотива» («Матч ТВ»)

Теги Локомотив СКА возможные переходы КХЛ Динамо Николай Прохоркин Егор Коршков Матч ТВ Хоккей

«Динамо» ведет переговоры о переходе Николая Прохоркина и Егора Коршкова.

Как сообщает «Матч ТВ», действующие клубы недовольны хоккеистами по неигровым причинам и активно ищут варианты для игроков в других командах.

Срок соглашения Прохоркина со СКА рассчитан до 30 апреля 2025 года, контракт Коршкова с «Локомотивом» рассчитан до 30 апреля 2024 года. Игроки получают 70 и 55 млн рублей в год соответственно.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий Коршков набрал 12 (4+8) очков в 40 играх регулярного чемпионата. В 7 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 1 передача.

На счету 29-летнего форварда Прохоркина 1 передача в 3 играх регулярки и 4 (1+3) балла в 7 матчах плей-офф.

Гусев хочет получать более 100 млн рублей с учетом бонусов в случае перехода в «Динамо». В клубе склоняются к тому, чтобы принять требования («Матч ТВ»)

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13 комментариев

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Wayne Gretzky 99
Может Динамо из СКА Ротенберга обменяет?
А лучше, пусть он совмещает! И там, и тут!
+8
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Verhovn
Ответ ilya1809
Он и там совмещает тренерство в СКА, в сборной и менеджерство в СКА,СБОРНОЙ ,СОЧИ И ВИТЯЗЕ..Куда ему, он и так нагружен
Было смешно, если бы не было так грустно 😎
+3
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+3
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ilya1809
Ответ Wayne Gretzky 99
Может Динамо из СКА Ротенберга обменяет? А лучше, пусть он совмещает! И там, и тут!
Он и там совмещает тренерство в СКА, в сборной и менеджерство в СКА,СБОРНОЙ ,СОЧИ И ВИТЯЗЕ..Куда ему, он и так нагружен
+6
-4
+2
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Doronya
Прохора балбес и лентяй, талант свой на 30% процентов использует, как он планирует под кудашевым играть
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ilya1809
Ответ Verhovn
Было смешно, если бы не было так грустно 😎
Это да....вот такое ручное управление одним лицом, с точкой зрения от этого одного лица.
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amurseff03
Ответ ilya1809
Он и там совмещает тренерство в СКА, в сборной и менеджерство в СКА,СБОРНОЙ ,СОЧИ И ВИТЯЗЕ..Куда ему, он и так нагружен
Лечится не пробовал? В адекватно уме такое не пишут. Кто то ещё плюс ставит, ОМГ.
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amurseff03
Ответ ФКСМ..ХКСЮ
Ещё Гусев. Неплохую банду в Динамо могут построить по слухам. Там ещё Спартак активен, Минск с Квартальновым может пошуметь, Амур хочет бюджет увеличить. Ещё более интересный сезон ожидает. Ещё лимит на легов смягчить...
С каждым сезоном все интереснее и интереснее.
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