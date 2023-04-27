Форвард «Торонто» Бантинг отбыл дисквалификацию, но не сыграет в 5-м матче серии с «Тампой»
Майкл Бантинг не примет участие в пятом матче серии с «Тампой».
Нападающий «Торонто» отбыл трехматчевую дисквалификацию, которую он получил по итогам первой игры с «Лайтнинг», когда применил против Эрика Чернака силовой прием в голову.
Тренерский штаб Шелдона Кифа продолжит доверять 20-летнему Мэттью Найзу, который заменил Майкла Бантинга в составе из-за его дисквалификации, после чего «Мэйпл Лифс» выиграли у «Тампы» три следующих матча.
Найз сделал одну результативную передачу в трех играх при среднем игровом времени 13:06.
Бантинг набрал 49 (23+26) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.
«Лифс» ведут со счетом 3-1 в серии первого раунда Кубка Стэнли.
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