Форвард «Торонто» Бантинг отбыл дисквалификацию, но не сыграет в 5-м матче серии с «Тампой»

Майкл Бантинг не примет участие в пятом матче серии с «Тампой».

Нападающий « » отбыл трехматчевую дисквалификацию, которую он получил по итогам первой игры с «Лайтнинг», когда применил против Эрика Чернака силовой прием в голову.

Тренерский штаб Шелдона Кифа продолжит доверять 20-летнему Мэттью Найзу, который заменил в составе из-за его дисквалификации, после чего «Мэйпл Лифс» выиграли у « » три следующих матча.

Найз сделал одну результативную передачу в трех играх при среднем игровом времени 13:06.

Бантинг набрал 49 (23+26) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

«Лифс» ведут со счетом 3-1 в серии первого раунда Кубка Стэнли.