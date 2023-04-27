Форвард «Торонто» Бантинг отбыл дисквалификацию, но не сыграет в 5-м матче серии с «Тампой»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Майкл Бантинг Мэттью Найз Хоккей

Майкл Бантинг не примет участие в пятом матче серии с «Тампой».

Нападающий «Торонто» отбыл трехматчевую дисквалификацию, которую он получил по итогам первой игры с «Лайтнинг», когда применил против Эрика Чернака силовой прием в голову.

Тренерский штаб Шелдона Кифа продолжит доверять 20-летнему Мэттью Найзу, который заменил Майкла Бантинга в составе из-за его дисквалификации, после чего «Мэйпл Лифс» выиграли у «Тампы» три следующих матча.

Найз сделал одну результативную передачу в трех играх при среднем игровом времени 13:06.

Бантинг набрал 49 (23+26) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

«Лифс» ведут со счетом 3-1 в серии первого раунда Кубка Стэнли.

2 комментария

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Белый офицер
Правильно. Нужно его берегти под первую игру против Бостона. Что бы ушатать Пасту и потом пускай еще дают 5 матчей дисквы. Так Бантинг будет полезней для команды.
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-2
+7
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Garikus89
Логично. Надо его рядом со скамейкой болтов на трибуне посадить, будет вести диверсионную работу)
+5
-2
+3
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